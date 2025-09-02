Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, în prima zi de școală

Please follow and like us:

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că va participa la protestele organizate în 8 septembrie, în prima zi de școală, alături de federațiile sindicale din educație.

Potrivit unui comunicat al organizației, studenții „împărtășesc același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate impuse de Guvern” și fac apel la colegii lor să se alăture manifestației programate în fața sediului Guvernului, de la ora 9:00, urmată de un marș către Palatul Cotroceni.

Decizia ANOSR vine după ce cele trei mari federații sindicale ale profesorilor au anunțat luni boicotarea festivităților de deschidere a anului școlar, în semn de protest față de politicile guvernamentale în domeniul educației.

Studenții atrag atenția că demersurile repetate ale organizațiilor din educație au fost ignorate de factorii de decizie, ceea ce „dovedește lipsa de interes față de nevoile reale ale sistemului și față de consecințele negative pe care aceste măsuri le vor produce”.

„Considerăm absolut necesar un răspuns ferm din partea decidenților responsabili. ANOSR își arată solidaritatea față de studenți, profesori și elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echității și asigurării unui sistem educațional adaptat nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor. Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”, subliniază reprezentanții organizației.

Printre revendicările studenților se numără:

revenirea la alocarea fondului de burse și acordarea acestora pe întreaga durată a anului calendaristic;

creșterea procentului folosit pentru calculul fondului de burse de la 10% la 17,5% din salariul minim net, astfel încât bugetul alocat să revină la nivelul din 2024;

reintroducerea posibilității ca studenții de la taxă să beneficieze de burse din fonduri bugetare;

diversificarea formelor de sprijin prin veniturile atrase de universități și creșterea contribuției acestora la fondul de burse;

abrogarea limitărilor privind facilitățile pentru transportul feroviar intern.

ANOSR precizează că va continua să susțină acțiunile comune cu profesorii și elevii, în încercarea de a determina Guvernul să renunțe la măsurile considerate restrictive și dăunătoare pentru viitorul educației din România.