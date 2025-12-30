Taxă nouă pentru români de la 1 ianuarie 2026: 25 de lei pentru fiecare colet din afara UE

Please follow and like us:

De la 1 ianuarie 2026, în România intră în vigoare o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, măsură care va afecta comenzile plasate pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Deși mulți români au crezut că suma va fi achitată direct de cumpărători, legea prevede că obligația de plată revine expeditorului, vânzătorului sau platformei digitale, nu consumatorului final. Taxa va fi colectată de Poșta Română sau de firmele de curierat și virată ulterior la bugetul de stat.

Măsura se aplică coletelor cu valoare declarată sub 150 de euro, expediate din state din afara UE, indiferent de locul în care acestea intră în circulație în Uniunea Europeană. Taxa nu se rambursează în cazul returnării produselor.

Decizia face parte dintr-un demers mai amplu la nivel european, menit să limiteze importurile de valoare redusă, în special din China, și să combată concurența neloială, subevaluarea mărfurilor și fraudele vamale. În practică, specialiștii avertizează că o parte din costuri ar putea fi transferată indirect către consumatori, prin prețuri mai mari sau modificarea condițiilor de livrare.