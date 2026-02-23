Temperaturile cresc, dar precipitațiile cuprind toată țara. ANM anunță ploi, ninsori la munte și vânt puternic

Please follow and like us:

Vremea se îmblânzește la final de februarie, însă aduce precipitații în aproape toată țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor continua să crească ușor și se vor situa peste normalul perioadei în vest, sud-vest, centru și nord.

În București, până marți dimineață la ora 8:00, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, apoi se va înnora treptat, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, în special după-amiaza și seara. Temperatura maximă va ajunge la 3–5 grade, iar minima va coborî în jurul valorii de -1 grad. Spre finalul intervalului se va forma ceață.

În intervalul marți, ora 8:00 – miercuri, ora 8:00, cerul va avea înnorări și, temporar, va ploua slab, mai ales pe parcursul zilei. Maximele vor urca la 6–7 grade, iar minimele se vor situa între -1 și 0 grade.

Miercuri, până la ora 22:00, valorile termice vor rămâne în jurul mediilor specifice ultimei decade a lunii februarie. Cerul va fi temporar noros, iar spre seară și noaptea sunt posibile precipitații slabe mixte. Temperatura maximă va ajunge la 7–8 grade.

Informarea meteorologică este valabilă de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 22:00. Aria precipitațiilor se va extinde dinspre nord-vest și va cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Vor predomina ploile, cu caracter de aversă, însă în nord și centru, iar temporar și în sud-est, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

La munte, luni vor fi precipitații mixte, cu ninsori la altitudini de peste 1.400 de metri în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Ulterior, vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 10–30 cm.

În regiunile intracarpatice și în zonele montane se vor acumula local 15–20 l/mp, iar izolat peste 25–35 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei și ghețuș, cu probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Vântul va avea intensificări temporare luni în nord-vest, centru și la munte, marți în cea mai mare parte a țării, iar miercuri în special în centru și est. În zonele joase, vitezele vor atinge 40–55 km/h, cu rafale de peste 60 km/h în sud-vest și centru. La munte, în special în zona înaltă, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h și pot depăși 90–100 km/h în Carpații Meridionali, unde viscolul va reduce semnificativ vizibilitatea.