Transportul aerian de pasageri a crescut cu aproape 8%, în primul semestru din 2025

Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru al acestui an, cu 7,9% comparativ cu perioada similară din 2024, de la 11.839.500 pasageri, până la 12.770.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coandă-București, cu 3.971.800 pasageri îmbarcați și 3.882.600 pasageri debarcați, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 810.600 pasageri îmbarcați și 788.600 debarcați, și Aeroportul Internațional Iași, cu 537.600 pasageri îmbarcați și 516.400 debarcați.

În transportul internațional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcați în România), stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost Londra Luton – 533.655 pasageri, Milano Bergamo – 292.528 pasageri, Munchen – 195.808 pasageri, Istanbul Internațional – 188.945 pasageri, Bruxelles Charleroi – 182.921 pasageri, Paris Beauvais – 169.822 pasageri, Viena – 158.079 pasageri, Roma Fiumicino – 153.083 paageri, Dortmund – 151.822 pasageri și Madrid Barajas 148.182 pasageri.

În ceea ce privește îmbarcările, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra Luton – 543.194 pasageri, Milano Bergamo – 303.096 pasageri, Munchen 200.320 pasageri, Bruxelles Charleroi 188.436 pasageri, Istanbul Internațional 180.462 pasageri, Paris Beauvais -174.506 pasageri, Viena – 164.500 pasageri, Dortmund – 160.066 pasageri, Roma Fiumicino – 158.735 pasageri, Barcelona – 147.336 pasageri.

Principalele țări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcați în România au fost Italia (1.172.988 pasageri), Regatul Unit (886.758 pasageri), Germania (710.326 pasageri), Spania (527.803 pasageri), Franța (391.704 pasageri), Turcia (242.132 pasageri), Belgia (208.806 pasageri), Țările de Jos (188.816 pasageri), Austria (158.632 pasageri).

După țara de destinație, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Italia (1.212.473 pasageri), Regatul Unit (906.585 pasageri), Germania (744.614 pasageri), Spania (534.911 pasageri), Franța (403.834 pasageri), Turcia (235.596 pasageri), Belgia (217.426 pasageri), Țările de Jos (201.341 pasageri), Austria (165.093 pasageri).

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile Henri Coandă-București, care a realizat 49,4% din numărul de pasageri îmbarcați, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 18,5% din numărul de pasageri îmbarcați, și Traian Vuia Timișoara cu 12,9% din numărul de pasageri îmbarcați, scrie agerpres.ro.