Veniturile angajaților au scăzut în august: salariul mediu net a coborât la 5.387 lei

Câştigul salarial mediu net a scăzut la 5.387 lei în luna august 2025, fiind mai mic cu 130 lei (2,4%) faţă de luna anterioară, conform datelor publicate luni de Institutul Naţional de statistică (INS). Câştigul salarial mediu brut a fost 9.002 lei, cu 199 lei (2,2%) mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025, conform stirileprotv.ro.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei) şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (11.649 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.341 lei) şi în hoteluri şi restaurante (3.367 lei).

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,4%.