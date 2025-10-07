Veniturile românilor au crescut cu 15,7%, însă cheltuielile au urcat cu 16,2%

Please follow and like us:

Potrivit datelor publicate de INS, gospodăriile din România au avut venituri medii lunare de 9.502 lei în trimestrul al doilea din 2025, în creștere față de anul trecut. Cu toate acestea, cheltuielile au urcat într-un ritm mai rapid, de 16,2%, ceea ce arată presiunea tot mai mare asupra bugetelor familiilor, în special în mediul urban.

Cheltuielile medii ale unei gospodării din România au crescut, în termeni nominali, cu 16,2% în trimestrul doi al anului, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 15,7%, arată datele INS publicate marți, transmite observatornews.ro.

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană, în creștere cu 3,9% atât pe o gospodărie, cât și pe o persoană, față de trimestrul I 2025. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană cu 16,8%.

Veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II din 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană), în creștere cu 4,1% față de trimestrul I 2025, iar veniturile în natură, de 574 lei lunar pe o gospodărie (231 lei pe o persoană), în creștere cu 0,8% față de trimestrul I 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față de trimestrul I 2025 cu 0,7 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale, de 1.844 lei lunar pe o gospodărie (19,4% în trimestrul II 2025, respectiv 20,5% în trimestrul I 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură, de 574 lei lunar pe o gospodărie (6,0% în trimestrul II 2025, respectiv 6,2% în trimestrul I 2025).