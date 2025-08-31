Vreme instabilă în primele zile din septembrie. Canicula revine spre sfârșitul săptămânii viitoare

Please follow and like us:

Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării în primele zile ale lunii septembrie, inclusiv în București, și se va răci față de zilele precedente, însă ulterior va intra într-un proces de încălzire, iar temperaturile vor urca spre sfârșitul săptămânii viitoare până la 36 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 septembrie 2025, scrie agerpres.ro.

Astfel, în intervalul 31 august, 9:00 – 1 septembrie, ora 9:00, vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, sudul și centrul țării se va răci semnificativ față de ziua precedentă, în timp ce în est și sud-est se va menține călduroasă după-amiaza, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice, ziua, în sud-vestul, sudul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte și local în rest, iar noaptea îndeosebi în centru și est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă însemnate, pe alocuri de peste 25 – 30 litri/mp, iar în special în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, pe arii restrânse de peste 50 – 60 litri/mp. Izolat vor fi căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud și est, cu precădere în timpul ploilor, când vor fi posibile și vijelii (rafale de 50 – 70 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, mai ridicate în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în partea continentală a Dobrogei, până la 33 – 34 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 12 și 19 grade. Izolat se va semnala ceață, dimineața în sudest, iar noaptea mai ales în vest și centru.

În București, vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza, când vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15 – 17 grade Celsius.

În intervalul 1 septembrie, ora 9:00 – 2 septembrie, ora 9:00, vremea se va ameliora sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică și se va încălzi față de ziua precedentă în vest, centru și sud, iar în est și sud-est, valorile termice diurne vor marca o scădere ușoară. Cerul va fi variabil, ziua cu înnorări temporare, averse și posibil descărcări electrice, local în zonele de munte, pe arii restrânse în Transilvania și în nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi condiții de grindină, iar în special în zona Carpaților Orientali cantitățile de apă vor depăși 10 – 20 litri/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului în sud-vest, în extremitatea de sud și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 – 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață.

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30 – 31 de grade, iar cea minimă de 16 – 18 grade Celsius.

Pentru perioada 2 septembrie, ora 9:00 – 3 septembrie, ora 9:00, meteorologii prognozează o vreme care va continua să se încălzească devenind călduroasă în orele amiezii în cea mai mare parte a țării, izolat caniculară și cu disconfort termic în creștere în Banat și sudul Munteniei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe, ziua la munte, iar noaptea în vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade, iar cele minime între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea se va semnala ceață, local în Transilvania și izolat în celelalte regiuni.

Și în București vremea va continua să se încălzească, devenind călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 – 34 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 18 – 19 grade, mai scăzută în zona preorășenească unde se va situa în jurul a 16 grade.

Vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, în perioada 3 septembrie, ora 9:00 – 4 septembrie, ora 9:00, local caniculară și cu disconfort termic ridicat în regiunile sudice și sud-estice. Instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de vest a teritoriului, unde mai ales în a doua parte a zilei și la începutul nopții vor fi averse și descărcări electrice. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și noaptea, când fenomene asociate instabilității se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va prezenta intensificări în sud-est, dar și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 36 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 22 de grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

În Capitală, vremea va deveni caniculară cu disconfort termic ridicat după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 35 – 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 – 19 grade.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 4 septembrie, ora 9:00 – 7 septembrie, ora 9:00, o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară în sud-vest și sud, mai ales spre finalul intervalului. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare în prima zi în centru și est, precum și la munte.