Vreme neobișnuit de caldă la început de februarie. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile sunt, în mare parte, mai bune decât ne-am obișnuit pentru această perioadă a iernii. Finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie vin cu temperaturi peste normalul climatologic, dar și cu episoade de precipitații mai consistente, în special în jumătatea sudică a țării.

Potrivit specialiștilor, în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână, la nivel național. Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile sud-estice, unde iarna va părea mai degrabă blândă. În același timp, precipitațiile vor fi peste medie în aproape toată țara, cu cantități mai însemnate în sud și în zona Carpaților Meridionali.

Prima săptămână din februarie, respectiv intervalul 2 – 9 februarie, continuă în aceeași notă. Temperaturile medii se vor menține peste normalul perioadei în toate regiunile, confirmând un început de lună mai cald decât ar fi de așteptat. Ploile și ninsorile vor fi mai frecvente în sud și est, unde regimul pluviometric va fi excedentar, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite.

În perioada 9 – 16 februarie, vremea rămâne ușor mai caldă decât normalul climatologic. Meteorologii estimează valori termice medii peste cele specifice sezonului de iarnă pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor continua să fie ușor peste medie în majoritatea regiunilor, cu un accent mai pronunțat în zonele sud-vestice.

Spre a doua jumătate a lunii februarie, între 16 și 23 februarie, tendința de temperaturi peste normal se păstrează, însă diferențele față de mediile multianuale vor fi mai mici. Cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de normal în cea mai mare parte a țării, semn că finalul iernii ar putea fi mai echilibrat din punct de vedere meteorologic.

Per ansamblu, prognoza indică o iarnă târzie mai blândă decât de obicei, cu un debut de februarie care aduce o surpriză plăcută în ceea ce privește temperaturile, dar și cu episoade de precipitații ce pot influența circulația și activitățile zilnice, mai ales în sud și est.