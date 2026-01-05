Zile libere în 2026: calendarul sărbătorilor legale și al mini-vacanțelor

Please follow and like us:

Anul 2026 aduce vești bune pentru angajații din România. Potrivit legislației în vigoare, salariații vor beneficia de 17 zile libere legale, acordate cu prilejul sărbătorilor religioase și al evenimentelor istorice naționale. Dintre acestea, 12 zile vor cădea în timpul săptămânii, creând premisele pentru mai multe mini-vacanțe și o planificare mai eficientă a concediilor.

Ianuarie, cea mai generoasă lună în zile libere

Prima lună a anului 2026 este cea mai bogată în zile nelucrătoare. Angajații au avut liber pe 1 și 2 ianuarie (joi și vineri), urmate de weekendul 3–4 ianuarie. Lista este completată de 6 ianuarie – Boboteaza (marți) și 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri). Printr-o organizare atentă a timpului liber, începutul de an poate aduce o perioadă mai lungă de odihnă.

Pentru elevi, vacanța de iarnă începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026, însumând 19 zile calendaristice, cea mai lungă pauză din anul școlar 2025–2026.

Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, va fi sărbătorită în 2026 într-o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce o zi liberă suplimentară pentru angajați.

Paștele 2026: mini-vacanță de patru zile

Paștele ortodox va fi celebrat duminică, 12 aprilie 2026. Conform legii, angajații vor avea liber în Vinerea Mare (10 aprilie) și în a doua zi de Paște (luni, 13 aprilie). Împreună cu weekendul, rezultă o mini-vacanță de patru zile.

Elevii vor intra în vacanța de primăvară sâmbătă, 4 aprilie, și vor reveni la cursuri marți, 14 aprilie 2026.

Zile libere în lunile de primăvară și vară

1 Mai – Ziua Muncii va fi vineri, oferind un weekend prelungit.

1 iunie 2026 va fi zi liberă cu dublă semnificație: Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii, creând o mini-vacanță la început de vară.

15 august – Adormirea Maicii Domnului va cădea într-o zi de sâmbătă, fără impact asupra programului de lucru.

Mini-vacanță la final de noiembrie

Sfârșitul toamnei aduce o perioadă compactă de odihnă. 30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni) și 1 decembrie – Ziua Națională a României (marți), alături de weekendul precedent, vor forma o mini-vacanță de patru zile consecutive, în special pentru angajații din sectorul public.

Finalul de an aduce o nouă perioadă de relaxare. 25 decembrie, prima zi de Crăciun, va fi vineri, urmată de 26 decembrie (sâmbătă), oferind un nou weekend prelungit.

Calendarul complet al zilelor libere legale în 2026

1 ianuarie – Anul Nou (joi)

2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou (vineri)

6 ianuarie – Boboteaza (marți)

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

24 ianuarie – Unirea Principatelor Române (sâmbătă)

10 aprilie – Vinerea Mare (vineri)

12 aprilie – Paștele Ortodox (duminică)

13 aprilie – A doua zi de Paște (luni)

1 mai – Ziua Muncii (vineri)

31 mai – Rusaliile (duminică)

1 iunie – A doua zi de Rusalii / Ziua Copilului (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni)

1 decembrie – Ziua Națională a României (marți)

25 decembrie – Crăciunul (vineri)

26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă)