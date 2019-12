5 motive sa iti promovezi afacerea de Sarbatori

Inainte de a incepe sarbatorile, firmele incep sa lanseze campanii speciale, promovand cele mai bune oferte. Totusi, merita sa investesti intr-o campanie de marketing de sarbatori? Daca toata lumea o face, cum poti iesi in evidenta? De ce nu poti ramane doar la campaniile normale de marketing si trebuie sa vii cu ceva nou de Sarbatori?

Iata cateva motive care te vor ajuta sa vezi nu mai percepi marketingul de sarbatori ca pe o povara, ci ca pe o mare oportunitate.

Simtul urgentei

Sarbatorile de iarna se desfasoara pe o perioada scurta, finalizandu-se odata cu Anul Nou, motiv pentru care oamenii incep cumparaturile din timp, urmarind sa le finalizeze inainte de inceperea petrecerilor. Cand stiu ca dispun de un numar limitat de zile pentru cumparaturi si primesc si o oferta promotionala, este foarte probabil sa actioneze rapid si sa ii dea curs.

Sarbatorile sunt momentul perfect pentru a rasplati loialitatea

Sezonul sarbatorilor este perioada daruirii si a aprecierii. Poti valorifica acest moment multumind clientilor tai si oferindu-le cadouri sau oferte exclusive. Este o solutie perfecta pentru a-ti fideliza clientii, astfel incat ei sa fie incantati sa cumpere de la tine si pe viitor.

Iti ofera o solutia perfecta pentru a relationa cu clientii tai

Sarbatorile sunt perioada in care toata lumea poate vorbi cu toata lumea! Daca in restul anului este mai dificil sa iti abordezi clientii si sa te conectezi cu ei, in perioada sarbatorilor acest lucru vine firesc, fiind un momentul ideal pentru a arata ca ii pretuiesti si ca tii cont de preferintele lor. Cu cat campania ta va fi mai sincera, cu atat conexiunea pe care o realizezi va fi mai puternica.

Oamenii cumpara de dragul de a cumpara

In perioada sarbatorilor oamenii sunt mult mai deschisi sa cumpere, chiar daca nu stiu ce anume vor. Ei stiu, insa, ca trebuie sa faca daruri si sunt dispusi sa cheltuiasca mai mult decat de obicei. Iata de ce campaniile de marketing de sarbatori sunt ocazia minunata pentru a-i ghida spre ce anume pot cumpara si cum isi pot cheltui banii.

Acum e cel mai potrivit moment pentru a te promova

Pentru ca de Sarbatori fiecare comerciant isi doreste sa isi regaseasca serviciile si produsele pe lista lui Mos Craciun, promovarea e esentiala. Tocmai de aceea, cauta sa achizitionezi pachete de promovare care sa iti ofere cat mai multe modalitati de expunere, pentru a te adresa prin modalitati cat mai variate potentialilor clienti, dar si pentru a obtine alte beneficii.

Un pachet de articole cu link si promovare care sa te ajute sa tintesti un numar mai mare de persoane (pentru o mai mare vizibilitate), dar si sa obtii link-uri pentru SEO poate fi extrem de potrivit in perioada Sarbatorilor, dar nu numai. Vezi daca ti se potriveste si tie oferta de Sarbatori.