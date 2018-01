Adrian Todor : „CJA bagă încă un milion de euro în gaura neagră numită Aeroportul Arad”

Deputatul PSD Arad Adrian Todor acuză amatorismul conducerii Consiliului Judeţean Arad, atunci când vine vorba despre gestionarea Aeroportului Arad, instituţie aflată în subordinea tripletei Cionca-Bîlcea-Boghicevici.

Parlamentarul arădean afirmă că în bugetul pentru 2018, CJA vrea să aloce 4,462 milioane de lei, aproximativ un milion de euro, pentru susținerea activității de la Aeroportul Arad, o societatea care an de an înghite sume imense din bugetul județului.

„CJA a băgat, de-a lungul anilor, foarte mulţi bani în Aeroportul Arad, care a devenit o gaură neagră, din punct de vedere financiar. Noua aerogară a costat două milioane de euro, iar alocările din buget au fost semnificative an de an. Numai în 2018, CJA va cheltui un milion de euro pentru susținerea unui aeroport care nu mai are nicio cursă regulată. La vremea inaugurării noului terminal pentru pasageri au fost promise curse către ţări din Occident, precum şi interne, dar de aceste promisiuni s-a ales praful. În februarie 2017, vicepreședintele Claudia Boghicevici anunţa cu mare tam-tam, că a contactat 400 de companii aeriene menite să opereze pe Aeroportul Arad. O acțiune cu final zero, care arată încă o dată amatorismul celor de la CJA. Anul trecut, au existat doar curse charter, două plecări pe săptămână spre Turcia şi doar pentru perioada verii, și acele curse fiind aduse de agenții de turism, conducerea CJA neavând nicio contribuție în această chestiune, deşi la vremea respecivă şefii judeţului s-au bătut cu pumnii în piept şi și-au arogat merite pentru „marea realizare”.

Observ că de un an, marii comunicatori de la CJA, dar şi alte persoane din PNL au devenit specialiști în aviație și, alături de șefii județului, se plimbă prin insule exotice, prin capitale europene, sub pretextul resuscitării Aeroportului Arad. Însă rezultatele se văd și sunt egale cu ZERO, la fel cum sunt și cunoștințele reprezentanților CJA în acest domeniu, care în loc să apeleze la specialiștii de la aeroport, fac pe marii cunoscători. Cel mai bine ar fi ca cei de la CJA să nu mai cheltuie aiurea banii arădenilor pe deplasări costisitoare, să nu-și mai facă vacanțe extravagante sub pretextul interesului pentru aeroport, ci să meargă doar până la Timişoara şi Oradea, pentru a vedea de ce acele două aeroporturi funcţionează și se dezvoltă de la an la an. Cu siguranță, dacă ar urma exemplul vecinilor noștri, nu ar mai fi nevoiți să cheltuie un milion de euro pe an, din banii arădenilor. Cam atât ne costă incompetența celor de la CJA, numai în problema aeroportului”, afirmă deputatul PSD Adrian Todor.