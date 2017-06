Adrian Wiener: ”Clasa politică respinge demersurile USR pentru alegerea primarilor în două tururi”

Campion mondial in 2006 cu Italia, fostul fundas Fabio Grosso va trai prima sa experienta de antrenor profesionist la Bari. In varsta de 39 de ani, el apreluat marti echipa clasata sezonul trecut pe locul 11 in Serie B. Grosso a facut primul pas ca antrenor acest sezon la echipa U19 a lui Juventus Torino, […]

Tehnicianul italian Eusebio Di Francesco a fost numit marti antrenor la AS Roma. El a semnat un contract pe doi ani, pana in 2019. The post Eusebio Di Francesco este noul antrenor al Romei appeared first on Sportsin.