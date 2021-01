Please follow and like us:

UTA a câştigat primul meci din acest an, ce-i drept unul amical şi disputat în compania unei formaţii modeste. Arădenii s-au impus cu 3-0 în testul din Ungaria, de pe terenul divizionarei secunde Szeged 2011, ocupantă a locului 14 în eşalonul secund din ţara vecină. Antrenorul Laszlo Balint se declară mulţumit de antrenamentul cu joc, dar şi de alte aspecte. Curios este faptul că brazilianul Roger jr., prezentat la sosirea în Arad drept un decar clasic, a fost folosit în atac (n.n. am fost singurii care am spus că acest brazilian nu e chiar un număr 10), preluând tricoul cu numărul 9 de la Ioniţă. Deşi dispune de jucători ce s-ar plia perfect pe un sistem 4-2-3-1, Balint a preferat aşezarea clasică, 4-4-2, cu doi mijlocaşi defensivi în centru, Albu şi Vorobjovas, cu juniorii Rusu şi Oroian în benzi şi cu Hora şi Roger în ofensivă. Dacă în tur a preferat să îşi menţină destul de mult doi juniori în teren, probabil că Balint va apela repede la prima schimbare, astfel încât Denis Rusu pare acum cel mai bine poziţionat pentru a fi opţiunea principală dintre jucătorii tineri. Balint este satisfăcut de randamentul noilor achiziţii, dar şi de faptul că nu s-a primit gol:

I-a revenit optimismul lui Balint: „Cred că vom deveni un grup foarte puternic”

„E clar că noile achiziții au nevoie de o perioadă de adaptare. Mă bucur că au venit cu acel plus, în primul rând de atitudine, de determinare și, bineînțeles, de calitate. Ușor-ușor se va vedea aportul lor prin prestații și rezultate, e foarte important că s-au integrat repede în colectiv și e foarte important că și colectivul i-a acceptat și i-a adoptat foarte repede. Din punctul ăsta de vedere cred și sper că vom deveni din nou un grup foarte puternic și că asta va fi principala noastră armă în această primăvară. Ne-am atins obiectivele și mă bucur pentru acest lucru. Am reușit să câștigăm fără gol primit, e în principal ceea ce ne-am propus pentru acest meci. Era o primă și o ultimă repetiție pentru noi înaintea debutului în acest sezon de primăvară, un debut extrem de dificil. Am știut că o să jucăm pe o suprafață foarte bună aici, la Szeged, mă bucur tare mult că am reușit să terminăm cu toții sănătoși acest meci, chiar dacă la Albert Voinea a fost o mică problemă. ”, a spus Balint după testul de la Szeged.

„Ne dorim să scăpăm de acea atmosferă de neîncredere”

UTA intră de luni în ciclul săptămânal pentru pregătirea primului meci oficial al anului, unul destul de complicat. Arădenii vor înfrunta Viitorul, echipa pregătită de Mircea Rednic având ca obiectiv pătrunderea în play-off: „Mai este o săptămână în care încercăm să punctăm absolut orice detaliu ce trebuie punctat în vederea pregătirii meciului cu Viitorul. Un meci foarte dificil, evidența arată că am avut probleme în ultima perioadă din toate punctele de vedere. Ne dorim să scăpăm de acea atmosferă de neîncredere care a domnit cel puțin în luna decembrie și sunt convins că vom reuși pentru că i-am văzut pe băieți cum au revenit la treabă în noul an. Avem încredere că vom face, în primul rând, un joc consistent. Îmi doresc să creștem nivelul jocului și bineînțeles, să obținem un rezultat bun, pentru că situația în clasament este foarte echilibrată. Orice rezultat pozitiv te poate sălta câteva locuri, la fel în cazul în care, Doamne ferește, intervine un rezultat negativ putem aluneca în zona fierbinte a clasamentului, ceea ce nu ne dorim sub nicio formă”, a mai afirmat „principalul” arădenilor.

Campania de achiziţii nu s-a încheiat: „Căutăm întăriri la fundaşii laterali”

Balint anunţă că UTA îşi mai doreşte întăriri pe flancurile din apărare, acolo unde Simo nu are concurenţă pe banda stângă, iar pe dreapta, Tomozei mai mult a lipsit în tur, confruntându-se cu acccidentări. Bustea a vrut mult, dar nu s-a descurcat prea bine pe acel post: „Încă nu s-a încheiat campania de achiziții, nici nu ne grăbim. În compartimentul ofensiv, eu cred că am reușit să aducem jucători buni, jucători pe care eu i-am dorit. Acum posturile pe care căutăm întăriri, ca să creăm concurență mai mare, sunt cele de fundași laterali. Nu vrem să aducem orice jucător care ni se propune, căutăm să identificăm cele mai bune soluții, în așa fel încât să putem să ridicăm nivelul echipei”, a încheiat tehnicianul arădenilor. UTA debutează în returul Ligii 1 vineri, 15 ianuarie, de la ora 17, atunci când o întâlneşte pe Viitorul Constanţa. Meciul se va disputa pe arena „Francisc Neuman”.