Diferenta dintre probiotice si prebiotice este aceea de a intelege ca cele doua au o actiune diferita insa complementara. Sa vedem in detaliu la ce sunt bune fiecare si unde le putem gasi.

Chiar daca ambele sunt benefice pentru sanatate, diferenta dintre probiotice si prebiotice consta in functia lor si locul in care le putem gasi. In corpul nostru exista milioane de microbi care traiesc alaturi de celulele noastre, microbiota. O mare parte din acestia se afla in intestin. Ansamblul acestora poarta numele de flora intestinala. Toate aceste bacterii intestinale se pot difivza in doua tipuri – cele care au efecte benefice si cele care au efecte nocive. Acest ultim tip poate provoca diaree, infectii sau putrefactie intestinala. Bacteriile benefice ne ajuta sa controlam bacteriile nocive, sa stimulam sistemul imunitar, sa reducem gazele si sa imbunatatim digestia. Sunt in egala masura necesare pentru sintetizarea unor vitamine si pentru absorbtia unor nutrienti.

Care este diferenta intre probiotice si prebiotice ?

Exista doua lucruri fundamentale pe care le putem face pentru a mentine flora intestinala in stare buna de functionare :

furnizarea de probiotice pentru a asigura o aprovizionare constanta a microbilor care traiesc in corpul nostru ;

furnizarea de prebiotice pentru a asigura o buna alimentatie microbilor deja stabiliti ;

Prebioticele reprezinta ingrediente din alimente care mentin colonul intact. Servesc drept hrana pentru bacteriile noastre intestinale care dispun de enzime adecvate pentru a le degrada. Actionand ca niste alimente, stimuleaza dezvoltarea acestora si activitatea, ameliorand sanatatea gazdei (individul). Pentru ca un compus alimentar sa fie considerat prebiotic trebuie sa indeplineasca trei conditii :

nu trebuie sa fie degradat sau absorbit in stomac ;

trebuie sa poata fi fermentat de bacterie odata ajuns intact in colon ;

aceasta fermentare trebuie sa favorizeze activitatea si proliferarea unor bacterii intestinale care au un efect benefic asupra organismlui ;

Probioticele sunt micro-organisme vii care, atunci cand sunt administrate in cantitate suficienta, confera beneficii pentru sanatatea gazdei. Nu este vorba aici de hranirea bacteriei ci de aportul direct de bacterii. Unul din cele mai bogate alimente in probiotice este iaurtul. Kefirul este in egala masura ideal dar si legumele fermentate precum varza murata sau alte muraturi.

Cea mai potrivita modalitate de a rezuma diferenta dintre prebiotice si probiotice este aceea de a intelege ca ambele au o actiune diferita insa complementara. Este inutil sa furnizam organismului nostru probiotice daca acesta nu este hranit si cu prebiotice.