Cele mai mari tendinte inteligente pentru locuinte pentru 2020 – Produse vandute de Apple, Google sau Amazon

Casele inteligente sunt tot mai mult in vederea Internet of Things (IoT). In ultimii ani ne-am obisnuit din ce in ce mai mult sa conectam dispozitivele cotidiene din casele noastre la internet si unele cu altele pentru a face locurile pe care le traim mai confortabile, economice, distractive si mai sigure.

Aceasta tendinta va fi cu siguranta continuata in urmatorul deceniu – cercetarile afirma ca valoarea pietei dispozitivelor inteligente pentru casa va creste de la 55 de miliarde de dolari in 2016 la 174 de miliarde de dolari pana in 2025. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem astazi in ceea ce priveste conexiunea , electrocasnice si aplicatii inteligente este doar varful aisbergului.

Deoarece tehnologia care sta la baza acestei revolutii in modul in care traim continua sa devina mai rapida si mai puternica, ne putem astepta ca automatizarea caselor si inteligenta artificiala sa ofere ajutor intern in moduri inovatoare si noi. Totodata si electricienii vor avea mai mult de munca pentru a putea remedia problemele aparute. Iata cateva dintre cele mai importante inovatii la care ne putem astepta sa le vedem in acest an:

Cresterea standardizarii

Una dintre problemele amenajarii unei case inteligente este, fara indoiala, gama concurenta de platforme si standarde. Producatorii de dispozitive smart home trebuie sa se asigure ca produsele si serviciile lor vor functiona pe platformele furnizate de Amazon, Google, Samsung si Apple pentru a capta cea mai larga baza de clienti. Iar consumatorii insisi se confrunta cu pericolul de a se gasi „legati” de un anumit furnizor de retea – care poate limita adesea optiunile disponibile daca un anumit instrument sau dispozitiv de care au nevoie nu vor juca bine cu platforma lor preferata. Exista, de asemenea, supararea necesitatii de a utiliza o multime de aplicatii diferite pentru a configura si controla toate dispozitivele diferite de la diversi producatori din casa inteligenta.

Bazandu-va pe o multime de solutii diferite poate provoca, de asemenea, vulnerabilitati de securitate – asa ca este incurajator sa vezi planuri de la Apple, Google si Amazon pentru a face echipa pentru a crea un set de standarde concepute pentru a face casele inteligente mai simple si, mai important, mai sigure.

Casele inteligente devin astfel datorita invatarii automate

Luminile care pot fi programate de pe telefon, jaluzelele automate si clopotele video sunt foarte frumoase si ne pot face casele mai confortabile sau mai sigure. Dar electrocasnicele nu devin automat „inteligente” doar pentru ca sunt conectate la internet – un termen mai bun pentru o mare parte din tehnologia pe care am vazut pana acum este „acasa conectata”.

Acest lucru se va schimba in urmatorul deceniu, deoarece tot mai multe dispozitive incep sa foloseasca invatarea masinii, viziunea pe calculator, procesarea limbajului natural si alte tehnologii care de fapt sunt capabile sa gandeasca, sa ia decizii si sa invete.

Sigur, unele dispozitive fac acest lucru deja – sistemele de termostat inteligent de la Nest si Honeywell folosesc invatarea masinii pentru a-si adapta comportamentul la locuitorii unei case, bazandu-se pe respectarea si apoi replicarea obiceiurilor lor. In acest an ne putem astepta sa vedem mai multe tehnologii bazate pe AI, precum recunoasterea faciala devenind o caracteristica a sistemelor de securitate la domiciliu.

Roboti de casa

Aceasta tendinta a inceput cu aspiratoare robotice si masini de tuns iarba. Dar, datorita progreselor inregistrate in inteligenta artificiala, ne putem astepta sa le vedem din ce in ce mai inteligente si capabile sa ne ajute cu o gama extinsa de sarcini. De la gatit si curatare pana la furnizarea companiei si a asistentei medicale, sunt explorate cazurile de utilizare pentru roboti precum CLOi LG si Lucy Trifo.

Robotii autohtoni promit un viitor in care sarcinile de zi cu zi pot fi indeplinite de masini, eliberandu-ne sa petrecem timpul nostru pretios pe alte lucruri decat sarcinile si intretinerea de rutina. Pentru persoanele in varsta si persoanele cu dizabilitati, acestia vor actiona, de asemenea, ca o pereche linistitoare de ochi in plus, capabili sa apeleze la ajutor daca simt ca cineva a cazut sau sa ajute cu mobilitatea in jurul casei.

Cu toate ca probabil nu vom vedea majordomii robotici complet umanoizi in majoritatea caselor de ceva vreme, in 2020, roboti autonomi, mobili vor deveni, fara indoiala, mai comuni, utili si mai ieftini, deoarece un numar de producatori concureaza pentru a dezvolta cele mai utile si mai comercializabile produse.

Asistenta medicala la domiciliu devine mai inteligenta

Asistenta medicala inteligenta la domiciliu ofera potentialul de a reduce o parte din stresul pe canalele traditionale de asistenta medicala – medici si spitale – care este inevitabil cauzata de cresterea sperantei de viata si a unei populatii in varsta in crestere.

O parte din acestea vor fi obtinute prin masuri preventive – cum ar fi purtarile care ne ajuta sa ducem un stil de viata mai sanatos, monitorizand nivelul activitatii noastre, calitatea somnului si nutritia. Alte dispozitive vor oferi servicii de interventie, de exemplu, permitandu-ne sa ne conectam de la distanta cu medicii medicali, ingrijitorii de alerta atunci cand o persoana in varsta cade in casa lor sau chiar diagnostica boli folosind AI.

Actualul Apple Watch poate efectua o electrocardiograma (ECG) pentru a monitoriza patternurile sau neregulile batailor inimii care ar putea fi semne de alerta precoce de boala. Acest tip de tehnologie va deveni din ce in ce mai obisnuit in cursul anului urmator (si nu numai), reducand nevoia de programari in ambulatoriu. Datele colectate de dispozitivele inteligente din casa vor deveni din ce in ce mai utile in domeniul medical, datorita faptului ca poate oferi informatii 24/7 despre starea pacientilor din „habitatul lor natural”, departe de stresele clinicilor si spitalelor.

Retelele mai rapide inseamna case mai inteligente

Cu lansarea globala a 5G, precum si o tehnologie WiFi imbunatatita, cum ar fi WiFi 6, dispozitivele inteligente pentru casa vor fi conectate prin retele mai rapide, mai puternice, ceea ce inseamna un acces mai bun la date si resurse de procesare in cloud.

5G, in special, promite sa revolutioneze furnizarea serviciilor IoT – inclusiv tehnologia inteligenta pentru casa – deoarece permite dispozitivelor sa lucreze fara fire si cabluri, consumand in acelasi timp o cantitate minima de energie. De asemenea, permite conectarea simultana a mai multor dispozitive, ceea ce a fost posibil folosind standarde de retea mobila mai vechi.

Retelele mai rapide nu inseamna pur si simplu un transfer mai rapid de date intre dispozitive sau intre dispozitive si cloud. De asemenea, inseamna ca aplicatii din ce in ce mai sofisticate, care utilizeaza fluxuri de date mai mari si mai rapide, devin o posibilitate.

Dispozitive precum termostate inteligente si sisteme automatizate de securitate vor avea acces la informatii mai variate si actualizate cu ajutorul carora se pot prevesti utilitatea lor. Acest lucru le va face din ce in ce mai fiabile si mai eficiente pe parcursul anului 2020.