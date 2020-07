Celebritati care au o pasiune pentru gatit

Please follow and like us:

Nu este un secret faptul ca celebritatile de la Hollywood sunt talentate, fie ca este vorba despre cantat sau actorie. Dar multi dintre ei au talente care depasesc aceasta zona, cum ar fi gatitul. Ceea ce au in comun celebritatile de mai jos este faptul ca toate se pricep la gatit. Unele dintre ele chiar au scris si carti de bucate sau au restaurante proprii.

Michael Buble

Inca din adolescenta Michael Buble a inceput sa isi castige proprii bani lucrand ca bucatar si pescar. Pasiunea pentru gatit s-ai descoperi-o in momentul in care a fost nevoit sa inceapa sa isi gateasca. Totodata mancarea este lucrul care l-a adus alaturi de sotia sa, modelul Luisana Lopilato. Vedeta a declarat ca ii place sa gateasca in timpul liber si sa incerce diferite feluri de mancare.

Anna Kendrick

Vedeta a postat multe poze pe retelele de socializare un fanii ei o putea admira gatind. Pasiunea ei pentru gatit este de ceva timp, in anul 2012 a participat chiar si la un curs de gatit intr-o bucatarie profesionala cu echipamente pizza si pentru diferite preparate. In prezent este dornica sa si perfectioneze abilitatile de gatit, mai ales ca a aparut si la diferite showuri TV unde a fost invitata sa isi arate abilitatile de gatit.

Jesse Tyler Ferguson

Jesse Tyler Fergusona facut publicul sa rada in filmul Modern Family, insa este si un bun bucatar care ofera chiar si sfaturi de gatit. Multi fani nu stiu ca acest actor isi conduce de fapt propriul blog de mancare alaturi de bucatarul profesionist Julia Tanous si lucreaza chiar si la o carte de bucate. Actorul a mai marturisit faptul ca daca ar avea timp ar merge si o la o scoala de gatit.

Carrie Underwood

Cantareata de origine Americana prefera mancarea vegetariana si face tot posibilul ca retetele ei sa fie unele sanatoase pe care sa le incerce toata lumea. A marturisit faptul ca si-ar dori sa aiba mai mult timp pentru a gati, insa din pacate nu se poate, mai ales ca are doi copii.

Jessica Biel

Faimoasa Jessica Biel este o alta vedete pasionata de gatit, care a avut chiar un restaurant deschis din 2016. Localul numit Au Fudge era dedicat copiilor, un loc unde chiar si actrita mai gatea, insa a fost inchis dupa doi ani de functionare.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian este un mare fan al gatitului, in special pentru cel sanatos. Aceasta incearca intotdeauna cate o reteta noua pentru cei trei copii ai ei si cand are ocazia impartaseste retetele si cu fanii ei de pe retelele de socializare. Aceasta este obisnuita sa gateasca mancarea pentru bebelusi si chiar a povestit modul in care prepara si ce alimente foloseste.

Alicia Silverstone

Alice Silverstone este vegetariana iar de curand intreaga familie a adoptat un astfel de stil de viata. Are chiar un site web complet vegan unde isi impartaseste retetele si trucurile preferate de gatit. De asemenea, Alicia a lansat mai multe carti (are propria carte de bucatarie vegana).

Julia Roberts

Legendara actrita Julia Roberts a fost intotdeauna deschisa cand a vorbit despre cat de mult ii place sa gateasca pentru familia ei. Copiii ei cred ca este un bun bucatar si chiar o incurajeaza sa isi deschisa un restaurant.

Eva Longoria

Inainte de a deveni actrita, Eva Longoria obisnuia sa lucreze in industria alimentara. A fost angajata la Wendy’s timp de 8 ani unde a si devenit manager. Astfel, nu este de mirare ca actrita a detinut doua restaurante de-a lungul anilor (desi au fost inchise). Eva chiar a continuat sa lanseze o carte de bucate numita „Eva’s Kitchen”, in care isi impartaseste reteta preferata pentru supa de tortilla de pui. Acum ca a devenit mama a inceput sa fie creativa in bucatarie mai mult ca oricand.

Reese Witherspoon

Witherspoon este o femeie cu multe talente: este o actrita implinita, mama de cinci ani si se dovedeste ca este si un bucatar de succes.Nu este de mirare ca Reese a lansat prima sau carte de bucate unde isi impartaseste retetele de familie.

Emma Stone

Celebritatea a dezvaluit ca gatitul este unul dintre cele mai bune moduri prin care a reusit sa isi gestioneze anxietatea. A inceput sa o faca pentru a reduce stresul cand era copil si, de atunci, a folosit gatitul ca o modalitate de a se pregati mental pentru rolurile sale din filme.

Snoop Dogg

Avand in vedere reputatia sa de rapper dur, Snoop Dogg este probabil ultima celebritate despre care ai crede ca are un talent ascuns. Pasiunea sa pentru gatit a debutat in 2016, cand a lansat un show de gatit cu Martha Stewart.

De atunci, rapperul a lansat cu propria sa carte de bucate numita „From Crook to Cook”, care include faimoasa reteta a lui cu homar, dar si o multime de gustari excelente.