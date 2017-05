Cum ne alegem coaforul pentru nunta

Nunta se apropie si nu reusesti sa gasesti un coafor care sa te inspire si in care sa ai incredere ca se va ocupa cu toata daruirea de parul tau, astfel incat sa ai o aparitie de neuitat in ziua nuntii. Cum il poti gasi si care sunt criteriile de care ar trebui sa tii cont pentru alegerea lui.

In situatiile in care nunta va avea loc intr-un cadru restrans, mireasa se gandeste ca nu are nevoie de cine stie ce aranjamente sofisticate. Si astfel se asigura ca nu va avea parte de surprize neplacute, daca nu va face o alegere buna. Dar daca nunta are loc la un restaurant, iar invitatii nu ii sunt chiar toti cunoscuti, va fi nevoita sa apeleze la un specialist.

Pentru ziua nuntii este mai bine sa te aranjezi la salonul de coafura sau acasa?

Daca ziua nuntii este extrem de incarcata, sa alegi sa iti aranjezi parul acasa te poate ajuta sa salvezi mult timp.

Daca ti-ai rezervat mai mult timp pentru a merge la coafor, poti privi aceasta activitate ca pe un bun moment de relaxare, inainte de a intra in marea agitatie pe care o presupune o nunta. Pentru un moment complet dedicat tie, trebuie sa alegi un serviciu complet care include manichiura, pedichiura, machiaj si coafat.

Trebuie sa fac probe inainte de nunta? Daca da, oare cate sunt necesare?

Totul depinde de ceea ce iti doreste viitoarea mireasa. Unele prefera sa ramana cat de cat fidele infatisarii zilnice, alegand o coafura simpla si un machiaj lejer si natural. Altele, dimpotriva, isi doresc ca in ziua nuntii sa arate mai bine ca niciodata si decid ca acum este momentul pentru o schimbare de look sofisticata si indrazneata.

La prima intalnire cu stilistul, trebuie sa oferi detalii despre tema nuntii, decoruri si mai ales despre rochia de mireasa. In functie de aceste detalii, stilistul iti va face cateva propuneri.

Este mai bine sa te vopsesti sau sa apelezi la extensii de par pentru nunta ta?

Indiferent de decizia ta, trebuie sa stii ca acestea nu trebuie realizate cu o seara inainte de marele eveniment. Acest aspect trebuie rezolvat cu o saptamana inainte, pentru a te asigura ca nu ai surprize neplacute in ceea ce priveste culoarea aleasa, dar si pentru a te asigura ca nu ai o reactie alergica. O saptamana inainte iti ofera suficient timp pentru a depista si rezolva eventualele probleme. In acest timp este sigur ca radacinile vor ramane ok si nu va fi necesar sa le refaci.

Ce accesorii trebuie sa aleg?

Anumiti stilisti iti propun si accesoriile. La o prima proba este bine sa le incerci si pe acestea, pentru a te asigura ca accesoriile se potrivesc coafurii. Este foarte important sa alegi accesorii care se armonizeaza bine cu rochia si coafura.

Care sunt preturile salonului

Preturile saloanelor variaza, iar tu ai cu siguranta un buget pentru nunta. Stii ca anumite saloane iti pot propune sume exorbitante fara sa iti faca ceva nemaipomenit. De asemenea, adesea, pentru un pret rezonabil poti obtine o coafura foarte frumoasa. Trebuie doar sa studiezi foarte bine ofertele si sa faci alegerea cea mai buna, in acord cu bugetul tau.

Articol oferit de Woman2Woman.ro