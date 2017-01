Dorel Căprar : PSD respectă pactul moral cu cetăţenii şi agenda Programului de Guvernare

Marco Silva este noul antrenor al lui Hull City Marco Silva va descoperi Anglia. Antrenorul portughez in varsta de 39 ani a semnat joi un contract pana la finalul sezonului cu Hull City. El il inlocuieste pe Mike Phelan, demis din functie dupa o infrangere contra lui West Bromwich (3-1) la inceputul saptamanii. The post Marco Silva este noul antrenor al lui Hull City appeared […]

Caparros a fost demis de Osasuna Osasuna are mari probleme in mentinerea pe prima liga spaniola. Cu doar sapte puncte acumulate in 16 etape de La Liga, conducerea clubului a decis sa-l demita pe antrenorul Joaquin Caparros, la doua luni dupa numirea lui in post ca inlocuitor al lui Enrique Martin. Petar Vasiljevici, directorul sportiv al lui Osasuna, va asigura interimatul […]

Francis Coquelin sta cel putin trei saptamani In conferinta de presa organizata joi, antrenorul lui Arsenal, Arsène Wenger, a anuntat indisponibilitatea lui Francis Coquelin: «El va absenta de pe teren trei sau patru saptamani. Are o problema la un tendon.» Antrenorul francez a anuntat si forfait-ul lui Mesut Özil si Kieran Gibbs, plus mai multi jucatori incerti (Walcott, Perez, Welbeck) pentru meciul de […]

Bolasie ar putea absenta un an! Yannick Bolasie, atacantul congolez al lui Everton, accidentat la un genunchi (ligamente incrucisate) la inceputul lunii decembrie in meciul de Premier League cu Manchester United, nu va mai juca acest sezon, a anuntat antrenorul Ronald Koeman. Jucatorul transferat vara trecuta de la Crystal Palace va lipsi de pe teren foarte mult timp. «El are nevoie de […]

Fernandinho a fost suspendat patru meciuri Fernandinho, 31 ani, a fost suspendat patru meciuri de Federatia Engleza (FA), Mijlocasul brazilian al lui Manchester City a fost primit cartonas rosu pentru o intrare foarte dura la jucatorul lui Burnley, Johan Berg Gudmundsson, on meciul de luni din Premier League (victorie 2-1 pentru City). El a primit al 3-lea cartonas rosu in sase […]