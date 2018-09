Esti fumator? Iata cum poti sa reduci consumul de tutun!

Fumatul este considerat un viciu destul de puternic, care poate influenta atat viata sociala a unei persoane, cat mai ales starea de sanatate, in conditiile in care este practicat in mod constant, repetitiv, iar cantitatea de tutun este din ce in ce mai mare. Esti fumator si ai vrea sa renunti la acest hobby sau cel putin sa incerci sa mai reduci consumul de tutun?

Descopera la ce trucuri poti apela pentru a diminua fumatul!

Incepe sa iti faci singur tigarile

Daca doresti sa renunti la tigari, trebuie sa o faci intr-o maniera treptata, astfel incat sa iti obisnuiesti corpul cu o cantitatea mai mica de nicotina. Un prim pas pe care il poti face este sa incepi sa iti rulezi singur tigarile. Aceasta metoda poate fi utila atat pentru faptul ca, tutunul, fiind cumparat in stare pura este mult mai intens si te poate determina sa incepi sa fumezi din ce in ce mai putin, dar pentru ca vei fi nevoit sa iti rulezi fiecare tigara pe care vrei sa o fumezi, ceea ce inseamna mai mult timp alocat acestui moment, s-ar putea sa iti doresti sa amani anumite episoade in care simti nevoia sa fumezi. Daca aceasta metoda ti se pare potrivita pentru tine, verifica pretul la foite de rulat si achizitioneaza instrumentele necesare pentru a le incerca pentru o perioada aceasta experienta.

2. Seteaza-ti un obiectiv pe termen scurt!

Nu o sa reusesti sa renunti la fumat definitiv daca o sa iti propui ca din ziua urmatoare sa nu mai faci acest lucru, pentru ca cel mai sigur gandul iti va fi numai la asta. Important este sa iti setezi obiective usor de atins, precum reducerea numarului de tigari cu fiecare etapa. Pentru a face procesul mai greu de indeplinit, nu iti propune sa renunti in fiecare zi la o cantitate prea mare de tigari, pentru a nu pune si mai multa presiune pe tine, ci incearca sa faci acest lucru la 3-4 zile, dimunuand numarul cu 1-2 tigarete. In acest fel, dupa o perioada, aproape ca nu vei sesiza ca ai ajuns sa comsuni mult mai putin. Este important sa nu renunti, chiar daca vei intampina momente dificile, iar parcursul va fi unul destul de lung, ci sa te concentrezi pe un scop esential pentru tine: sanatatea.

Spre sfarsitul perioadei sau atunci cand vei observa ca aproape ti-ai dus la bun sfarsit planul initial, ai putea sa te recompensezi cu un mic cadou care sa iti aduca aminte de experienta traita si de faptul ca te-ai aratat puternic in fata consumului de nicotina. O idee destul de buna ar fi sa iti cumperi o bricheta de lux pe tobaccospirits.ro, care sa aiba un model inedit si pe care sa o pastrezi intr-un loc special pentru a te face sa vizualizezi reusita si a te motiva sa continui pana la implinirea telului.

3. Gaseste-ti alta preocupare!

Sunt multe persoane care fumeaza si din cauza ca se plictisesc si nu au o alta preocupare care sa le tina mintea si mainile ocupate. Este important ca in timpul liber sa gasesti tot felul de activitati prin care sa te relaxezi, dar sa iti soliciti si fizicul. In acest fel, vei fi ocupat si focusat pe alte probleme de rezolvat si nici nu vei observa cand a trecut timpul si tu nu ai apucat sa fumezi.

4. Fa mai mult sport!

Orice fumator a vrut la un moment dat sa se implice in diverse activitati fizice sau sa alerge un traseu mai lung, dar respiratia nu a fost tocmai aliatul principal care sa ii ofere o conditie fizica si o evolutie sportiva benefica. In momentul in care iti doresti sa practici un sport sau, pur si simplu, sa faci unele exercitii fizice mai solicitante si te vei confrunta si tu cu aceasta problema, ar trebui sa te gandesti putin la acest aspect. Sportul te poate ajuta pentru ca te va elibera de tot stresul acumulat, chiar cu mult mai mult decat crezi ca o face tutunul, iar in momentul in care vei observa anumite imbunatatiri ale conditiei tale fizice s-ar putea sa iti doresti sa lasi de o parte tigarile pentru o perioada.

Daca vei urma toate aceste sfaturi, s-ar putea sa iti fie utile pentru a renunta la acest viciu si hobby sau, macar sa reduci numarul tigaretelor treptat. Chiar si un pas mic in acest sens va fi benefic atat pentru sanatate, cat si pentru portofelul tau.