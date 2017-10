Exerciții de verificare a sistemelor de alarmare publică în județul Arad

Jucătoarea româncă Simona Halep a trecut de rusoaica Daria Kasatkina cu scorul de 6-2 6-1, accedând în semifinalele turneului de la Beijing. Meciul celor două a durat o oră și zece minute, Simona Halep are asigurat un cec în valoare de 310,445 de dolari și 390 puncte WTA. În semifinală o va întâlni pe câștigătoarea […]

Accidentat la coapsa stanga pe 27 septembrie in meciul de Champions League1 contra Barcelonei, Seydou Doumbia nu va putea reveni pe teren mai devreme de inceputul lunii noiembrie. Atacantul international ivorian de la Sporting Lisabona va rata astfel meciul din Liga Campionilor cu Juventus de pe 31 octombrie. The post Doumbia sta pe bara o […]

Cu un bilant sub asteptari in campania de calificarea pentru Campionatul Mondial din 2018 gazduit de Rusia, unde a obtinut 2 victorii, 3 remize si 3 infrangeri, golaveraj 8:8, echipa de fotbal a Romaniei incearca in mai „indulceasca” amarul fanilor dezamagiti de prestatiile slabe ale jucatorilor. Cu o noua echipa tehnica pe banca, tricolorii vor […]