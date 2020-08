Feta sau mozzarella, ce alegem?

Please follow and like us:

Compozitia lor aproape ireprosabila in raport cu alte tipuri de branza le transforma in vedetele verii si nu numai. Incorporate in salate, le confera un gust delicios. Si nu numai, avem si argumente dietetice.

Atuurile oferite de branza feta. Atuuri nutritionale. In ceea ce priveste continutul de minerale, calciu in special, fosfor si potasiu, branza feta le contine pe toate in cantitati destul de mari. Calciul si fosforul participa la soliditatea oaselor si potasiul intra in joc pentru a regla tensiunea arteriala. Feta contine in egala masura vitamine precum vitamina B12 care contribuie la sinteza globulelor rosii si la buna functionare a sistemului nervos. Continutul bogat de proteine face din branza feta aliatul de pret in cadrul unui regim vegetarian. Proteinele din branza sunt la fel de bine asimilate ca si cele din carne.

Branza feta este un tip de branza care contine o cantitate mare de apa ceea ce face sa aiba un numar scazut de calorii spre deosebire de tipurile de branza mai uscata. In plus, un studiu efectuat de un grup de cercetatori britanici din cadrul Universitatii Lincoln a demonstrat faptul ca laptele crud cu care se prepara feta traditionala contine bacterii capabile sa lupte impotriva infectiilor alimentare. Branza feta este ideala in salate, stropita cu putin ulei de masline deoarece este vedeta in cadrul regimului mediteranean. Ai grija, exista numeroase copii pe piata, trebuie sa te asiguri de faptul ca achizitionezi o branza feta originala.

Atuurile oferite de mozzarella.

Atuuri nutritionale. Calorii, proteine, materii grase, minerale…in toate aceste puncte mozzarella se apropie de branza feta. Afiseaza un nivel mai scazut de calciu insa mai ridicat de potasiu si de fosfor. Acest tip de branza se distinge in special datorita cantitatii de betacaroten continute, un antioxidant precursor al vitaminei A.

Mozzarella contine numai putin de cinci ori mai putina sare decat rivala sa, branza feta. In anul 2014, un grup de cercetatori canadieni au reusit sa demonstreze faptul ca mozzarella contine peptide capabile sa lupte impotriva unui anumit numar de bacterii precum E.coli sau Listeria.

Mozzarella pare sa fie castigatoare daca ar fi sa facem un „meci” intre aceste doua tipuri de branza. Are un continut inferior de sare si are un continut destul de bogat de betacaroten. Cu toate acestea, ambele tipuri de branza au o multime de calitati nutritionale. Drept urmare nu ar trebui sa te privezi de consumul lor si sa alternezi.