Florin Tripa : „Vom face tot ce putem pentru ca Praznicul de Pită Nouă de la Beliu să nu moară, așa cum se dorește la CJA“

Consiliul Județean Arad încearcă să-și ascundă disprețul pe care îl are față de Praznicul de Pită Nouă de la Beliu și de cetățenii din această comună, aruncând în spațiul public minciuni care nu au nicio legătură cu realitate.

„Conducerea CJA încearcă să ne ducă cu zăhărelul, când de fapt realitatea este foarte simplă. Anul trecut, când comuna Beliu avea un primar PNL, CJA a alocat suma de 24.000 de lei pentru Praznicul de Pită Nouă, iar în acest an, când primarul este de la PSD se alocă doar 4.000 de lei. Despre asta este vorba în realitate, despre disprețul celor care conduc județul față de o tradiție a județului Arad, față de cetățenii din Beliu, doar pentru că acei cetățeni au votat PSD.

Marele departament de comunicare al CJA vrea să păcălească opinia publică, prin comunicate de presă pline de minciuni, în care se susține faptul că anul trecut la Beliu a venit un singur ansamblu, cu banii alocați de Centrul Cultural Județean, iar acum se vor aduce artiști direct de la „centru“. O nouă afacere, probabil, prin care CJA va direcționa banii către cântăreții de casă, care-i înveselesc la chermeze pe cei de la PNL. Mai suntem anunțați că prin Centrul Cultural, se dorește revitalizarea punctului muzeal etnografic din Beliu, lăsat în paragină în ultimii ani, de parcă această comună nu a fost condusă până în 2016 de PDL-PNL, de colegii celor din conducerea CJA, care nu au făcut nimic pentru acest punct muzeal. Realitatea e însă alta, față de minciunile transmise de la CJA: anul trecut, la Beliu au fost prezenți artiști cunoscuți, Sava Negrean Brudașcu, Marius Ciprian Pop, Cornelia Căprariu Roman, Aura Maria Bonchiș, Tiberiu Crişan, Daniela Dudaș, Malvina Nagy, Lioara Boșcu, dar și „Rapsozii Zărandului” sau ansamblurile folclorice „Doina Mureşului” din Arad, „Codrenii” din Groşeni, „Zestrea Buduresii” din Bihor, „Druscelele” din Bârsa, „Păstrătorii tradiției” din Șicula şi „Spicul grâului” din Beliu. Iată, așadar, că minciuna celor de la CJA, folosită pentru a masca disprețul față de această sărbătoare, are picioare scurte. Domnule Cionca, lăsați minciunile deoparte și faceți ceva concret pentru ca Praznicul de Pită Nouă de la Beliu să nu dispară. Nu lăsați această sărbătoare să moară, doar pentru că primarul este de la PSD.

Facem încă o dată apel la fiii comunei Beliu, la oameni de bine din județul Arad să sprijine autoritățile locale, pentru ca această sărbătoare să continue. Așa cum am mai spus, noi vom fi alături de autoritățile locale și le vom susține cu tot ce putem pentru ca această tradiție să nu moară, așa cum se dorește la Consiliul Județean“, declară deputatul PSD #FlorinTripa.