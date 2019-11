Ioan Malița: „Noul Guvern ne-a blocat toate investițiile“

În mai puțin de două săptămâni de la instalare, noul guvern a reușit să blocheze toate investițiile din comuna Felnac. Este vorba de o serie de proiecte care sunt în curs de derulare, proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanțare sau altele pentru care urma să se obțină finanțarea. Indiferent de stadiul în care se află aceste proiecte, veștile dinspre guvern sunt mai mult decât sumbre.

„Din păcate, în doar zece zile, noul guvern liberal a reușit să blocheze toate proiectele. Nu știu dacă este ceva intenționat, pentru că noi, cei din conducerea primăriei, suntem din alt partid, cert e că totul e blocat la nivel central, iar lucrările se desfășoară cu tot mai mare greutate. De 10 zile auzim numai de tăieri de pensii, salarii, de concedieri masive din sectorul public, de desființarea Programului Național de Dezvoltare Locală, de desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, programe prin care noi am realizat toate investițiile din ultimii trei ani. Am mai spus-o în nenumărate rânduri, am reușit să aducem cu sprijinul guvernelor PSD în jur de 26 de milioane de lei în doar trei ani. Unele proiecte au fost finalizate, altele sunt în curs de execuție, pentru altele avem finanțarea aprobată și urmează să lansăm licitațiile.

În ultimii trei ani, noi am avut o strategie bine gândită la Primăria Felnac. Am programat lucrările astfel încât ele să vină în cascadă, adică în momentul în care o investiție se apropie de finalizare începem alta și așa mai departe. N-am dorit să începem 10 lucrări deodată și să nu finalizăm niciuna, așa cum am văzut că se întâmplă în alte localități. Avem semnate contracte astfel încât să asigurăm dezvoltarea comunei din punct de vedere al infrastructurii pe mulți ani de acum înainte, dar viitorul se anunță sumbru, pentru că vedem ce idei are acest guvern, care vine cu un program de austeritate, care afectează și cetățenii, în mod direct, dar și investițiile administrațiilor locale“, spune primarul Ioan Malița.

La începutul acestei luni, Guvernul României trebuia să achite mai multe facturi către firmele care lucrează în comuna Felnac, pe proiecte cu finanțare guvernamentală, dar acest lucru nu s-a întâmplat. „Avem două decontări pe PNDL, care erau programate să intre la plată la începutul lunii noiembrie, dar schimbându-se guvernul, s-au blocat toate plățile. Nu știu cât vor mai rezista constructorii să realizeze aceste lucrări pe banii lor, în așteptarea decontărilor. Eu mi-aș dori să le finalizăm cât mai repede, dar din câte semnale primim de la guvern, nu mergem într-o direcție bună. Nu mă plâng, vom munci în continuare ca și până acum, ne vom bate pentru interesul comunei, dar oamenii trebuie să știe ce greutăți avem, după trei ani în care lucrurile au mers ca pe roate, în care am reușit să asfaltăm toate străzile, să reabilităm cele două școli, să modernizăm iluminatul în toată comuna, să încheiem contracte de finanțare pentru reabilitarea primăriei, pentru asfaltarea zonei industriale și așa mai departe“, declară primarul Felnacului.

Trebuie spus și faptul că un proiect extrem de important pentru Felnac, cum e asfaltarea zonei industriale, a fost blocat de actualul guvern, care nu a achitat nici în acest moment suma necesară pentru începerea lucrărilor. „Pe Fondul de Dezvoltare și Investiții, vechiul guvern ne-a alocat peste 11 milioane de lei pentru asfaltarea zonei industriale. Avem toate contractele semnate, am depus luna trecută cererea de avans, pentru a putea demara lucrările. Cu cererea am rămas, nu am primit niciun leu și nici nu ne spune nimeni dacă o să mai primim banii. Auzim doar că programul nu e bun și trebuie desființat, adică Felnacul s-ar putea să rămână fără acea finanțare, pentru că PNL se opune investițiilor din comuna noastră și din alte comune din țară. Tot pe FDI am depus cerere de finanțare pentru canalizare, urma să semnăm contractul, dar a venit acest guvern și ne-a blocat și acel proiect. La gaz suntem pe lista de priorități a Ministerului Energiei, deci printre proiectele care urmau să fie realizate anul viitor. Nu mai știm nimic nici de acel proiect. Sunăm zilnic pe la ministere, azi răspunde unul, mâine aflăm că a fost concediat și tot așa. E un haos în Guvernul României care afectează grav bunul mers al administrațiilor locale. Iar viitorul cu acest guvern liberal nu sună deloc bine. Ne așteaptă vremuri grele, din păcate“, încheie Ioan Malița.