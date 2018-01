Ioan Plaveți (PNL): ”Sumele alocate de Guvern pentru asigurarea bugetului destinat Asistenței Sociale sunt insuficiente”

Messi a marcat golul cu numărul 4.000 pentru FC Barcelona Atacantul argentinian Lionel Messi a marcat golul cu numărul 4.000 pentru FC Barcelona pe stadionul Camp Nou, în partida pe care echipa sa a câştigat-o cu scorul de 2-0 în faţa concitadinei Espanyol, joi seara, în manşa secundă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei la fotbal. Uruguayanul Luis Suarez a înscris al 3.999-lea gol […]

Subotići a semnat cu Saint-Etienne Dupa ce a trecut cu succes vizita medicala joi dimineata, fundasul central al Borussiei Dortmund a semnat contractul cu AS Saint-Etienne, joi dupa-amiaza. In varsta de 29 de ani, internationalul sarb (37 selectii) a parafat o intelegere pe un an si jumatate.

Vagner Love s-a transferat la Besiktas Transferat in urma cu 18 luni la Alanyaspor de la AS Monaco, Vagner Love a fost determinant: 33 goluri inscrise in campionat. In varsta de 34 de ani, atacantul brazilian isi va continua cariera la Besiktas Istanbul.

Simona Halep, în finala de la Australian Open! Simona Halep s-a calificat în finala Marelui Șlem de la Melbourne după ce a învins-o pe germanca Angelique Kerber cu scorul de 6-3 4-6 9-7. Primul set a început neobișnuit, cu Simona Halep conducând cu 5-0, încet Kerber a revenit în meci adjudecând următoarele trei game-uri dar pe serviciu pierde și Halep bifează primul set […]

Mascherano a semnat cu Hebei China Hebei China Fortune a oficializat sosirea lui Javier Mascherano de la FC Barcelona. «Dupa un acord cu FC Barcelona si jucatorul, s-a convenit ca argentinianul Javier Mascherano este cu efect imediat jucatorul lui Hebei China Fortune Football Club», a anuntat clubul chinez intr-un comunicat, fara a se preciza suma de transfer. Internationalul argentinian in varsta de 33 […]