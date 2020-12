Please follow and like us:

Cercetarile au demonstrat ca angajatii motivati, implicati si receptivi sunt mult mai productivi. Cand angajatii se simt apreciati pentru eforturile lor, devin, in mod natural, mai inclinati sa lucreze din greu pentru imbunatatirea companiei. In orice organizatie, vor exista zile in care atat acestia, cat si managerii se vor simti lipsiti de motivatie. Cu toate acestea, exista 6 pasi simpli pe care ii poti urma pentru si care te vor ajuta la incurajarea intregii echipe.

Daca doresti sa stii cum sa poti obtine un randament cat mai bun, dar si sa iti ajuti, in acelasi timp, angajatii sa se simta dornici sa vina la birou, tine cont de urmatoarele paragrafe. Motivarea lor nu va mai fi o provocare, ci o sarcina usoara!

Iată cum iti poti motiva angajatii in 6 pasi simpli!

Creeaza un mediu de lucru prietenos

Angajatii tai petrec o mare parte din timp lucrand la birou. De aceea, incearca sa faci ca acest spatiu sa para cat mai prietenos si atragator posibil. O atmosfera placuta si confortabila ii va face pe acestia sa vina cu zambetul pe buze zi de zi la birou. Poti decora locul cu plante, tablouri haioase sau alte elemente de acest fel. De asemenea, nu uita nici de instrumentele de care au nevoie. Completeaza stocul de consumabile periodic si comanda articole de birotica si papetarie din timp, pentru ca acestia sa aiba mereu la indemana toate cele necesare!

Recunoaste realizarile angajatilor

Toata lumea vrea sa fie recunoscuta pentru ceva ce a facut, indiferent daca a fost o munca in echipa sau o realizare personala. Aprecierea efortului depus, venita din partea superiorilor, va insemna mai mult pentru un angajat decat iti poti da seama. Asa ca, nu ezita sa iti lauzi echipa atunci cand merita!

Recompensarea angajatilor

Vor exista momente in care este nevoie de mai mult decat o simpla bataie pe spate. Incearca sa oferi stimulente simple, care ii vor face pe angajati sa fie din ce in ce mai productivi. Nu trebuie sa fie recompense financiare tot timpul! Lucrurile simple, cum ar fi un pranz in oras, sunt suficiente. In urma acestor mici lucruri, compania se poate bucura de beneficii valoroase!

Comunicarea este cheia

Toata lumea comunica la locul de munca si este, probabil, cel mai usor lucru pe care il poti face pentru angajatul tau. Totusi, acesta poate fi si cel mai dificil. Incearca sa petreci cateva minute in fiecare zi pentru a sta de vorba cu cei care lucreaza pentru tine. Poti aborda diferite subiecte, pornind de la preocuparile pe care le au, pana la noi idei pe care doresc sa le puna in practica.

O bună comunicare cu acestia nu numai ca ii va face mai fericiti, pentru ca nu se vor simti neglijati, ci iti va oferi si tie o noua perspectiva asupra afacerii tale.

Incurajeaza concurenta prietenoasa

O mica concurenta intre angajati nu ar strica. Un mediu competitiv este un mediu productiv. Incurajeaza angajatii sa participe la competitii sau provocari, deoarece acest lucru ii va ajuta sa creasca din punct de vedere profesional.

Fii un lider demn de urmat

In calitate de lider, angajatii se vor uita la tine ca la un exemplu demn de urmat. Tu esti cel care stabileste valorile companiei. De aceea, incearca sa le impartasesti si lor din experientele tale, pentru a le insufla aceleasi valori si idealuri. Pe langa faptul ca te vei apropia de ei, le vei da ocazia sa fie din ce in ce mai motivati, pentru ca veti urmari cu totii un obiectiv comun.

In concluzie, daca iti doresti o echipa unita, dar si productiva, tine cont de cei 6 pasi prezentati!

Sursa foto: Shutterstock.com