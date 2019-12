Jumanji Next Level – locul 1 in box office la incasari. Iata cati romani au vazut filmul!

Marea premiera a filmului Jumanji Next Level a daramat orice bariera de venituri si a ajuns locul 1 in box office, cu incasari de 2.208.805 RON, intr-un singur weekend, conform Cinemagia.

Filmul in care tinerii eroi Spencer, Bethany, Fridge şi Martha se intorc in lumea Jumanji, aterizand din nou in Jungla si pornind prin desert in marea aventura, a adus peste 80 de mii de romani in cinema.

Chiar de la inceputul filmului, atunci cand tinerii Anthony, Martha si Fridge ajung impreuna cu bunicul lui Spencer si cu Milo, partenerul sau, intr-un loc abandonat din desert, ce parea o curte de dezmembrari auto abandonata, filmul capata o turnura grozava. Iar cei 5 sunt gata de o aventura pe cinste.

Filmul a fost lansat pe data de 6 decembrie, in Romania, fiind disponibil in toate cinemaurile din tara. Iata ca in mai putin de o luna, conform datelor Cinemagia, filmul a atras nici mai mult nici mai putin de 169.306 romani in cinema.

89.995 romani la cinema in weekend

Doar in weekendul lansarii peliculei, in cinemaurile din intreaga tara s-au strans aproximativ 90.000 de romani, iar incasarile au ajuns la 2.208.805 RON. Insa in total, de cand s-a lansat, filmul a adus incasari de peste 955.000 de dolari.

Si fostul film Jumanji, din 2017, a reusit sa ajunga pe locul 2 in topul celor mai populare filme. Insa iata ca Next Level chiar a demonstrat in acest an ca discutam despre un film la urmatorul nivel.

Bineinteles, filmul a reunit printre actori o serie de celebritati, precum: Dwayne Johnson, Danny DeVito si Danny Glover. Acest fapt a dus la performanta pe care Jumanji a inregistrat-o in luna decembrie a acestui an, 2019.

Un film de nota 10, dar care obtine doar 7.5

Desi e pe locul 1 in box office, in ceea ce priveste incasarile, iar fanii il considera de nota 10, Jumanji Next Level a obtinut nota 7,5 pe Cinemagia. Iar pe IMDB nota oferita filmului este 7.

Asadar, 114 minute de aventura si de placere pentru fanii filmelor care nu te lasa sa iti iei ochii din ecrane. Asta te asteapta atunci cand te uiti la Jumanji.

Filmul este extrem de vioi, plin de actiune si de cele mai multe ori scenele sunt si amuzante, filmul fiind totusi in aceeasi masura comedie, aventura si un film de actiune.

Poate fi vizionat in continuare in cinema, biletele fiind disponibile in fiecare complex cinema si in magazinele online specializate. Un bilet la acest film costa intre 11 lei si 30 lei, in Bucuresti, pretul fiind insa diferit in functie de cinema si daca este vizionat in timpul saptamanii sau in weekend.