Khloé Kardashian, insarcinata din nou cu Tristan Thompson ?

Unii internauti sunt de parere ca Khloé Kardashian este din nou insarcinata cu Tristan Thompson. Insa este acest lucru posibil? Iata care sunt indiciile care i-au facut pe internauti sa creada acest lucru.

O impacare in program? Ei bine, da. Chiar daca frumoasa blonda se afiseaza mai in forma ca niciodata dupa scandalul care i-a dat viata peste cap, zvonurile continua sa apara in ceea ce priveste relatia sa cu Tristan Thompson. In timp ce cel mai nou parteneriat a lui Khloé Kardashian ii amuza teribil pe internauti care au ajuns chiar sa o ridiculizeze, unii din urmaritorii acesteia sunt convinsi de faptul ca mama lui True s-a impacat in secret cu fostul sau iubit. Ba mai mult, unii sustin ca aceasta ar fi din nou insarcinata cu Tristan. Motivul? Mai multe indicii in concordanta. Primul corespunde unei fotografii pe care tanara a postat-o la jumatatea lunii februarie. In poza apar flori in prim plan in timp ce True si Khloé apar in plan secund. Si ceea ce a atras atentia internautilor este felul in care tanara femeie isi ridica mana.

Conform internautilor, Khloé pare sa sarbatoreasca ceva, ca mimeaza cifra 2 cu degetele. Conform fanilor, aceasta reprezinta o modalitate de a ne arata intr-un mod subtil ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Insa asta nu este totul deoarece recent Khloé a vorbit in termeni mai mult decat elogiosi despre fostul sau, declarand ca este un super tata pentru copilul sau. De altfel, atunci cand Tristan Thompson a comentat cu o inima la poza postata de mama fiicei sale de Sfantul Valentin, Khloé Kardashian a facut recent acelasi lucru. Astfel, un internaut a partajat o poza cu sportivul la bustul gol comentand la poza postata urmatorul mesaj : Stii ceva ? Acum te inteleg fiica mea. Rapid, vedeta a reactionat cu o serie de emoticoane . Semn ca totul merge din ce in ce mai bine in ceea ce priveste relatia dintre cei doi? Doar timpul ne poate spune acest lucru.

Chiar daca au trecut cateva luni bune de la despartirea celor doi, Tristan nu pare dispus sa renunte la Khloé. Tristan incearca mereu sa o cucereasca din nou. Acesta se simte extrem de vinovat pentru ceea ce a facut, este constient de faptul ca a gresit enorm. Khloé este cel mai bun lucru care i s-a intamplat si acum incearca sa repare totul. Ramane de vazut daca si va reusi acest lucru.