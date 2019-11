Manuel Rodriguez: „Proiect interesant la FCC Baschet Arad”

Noul antrenor principal al medaliatei cu bronz din sezonul trecut va avea ocazia să debuteze, în această seară, pe banca tehnică. FCC Baschet Arad are programat amicalul de gală cunaţionala României. Acesta se va juca la Timişoara, de la ora 18. Accesul spectatorilor nu va fi permis.

Manuel Rodriguez va fi primul spaniol care pregătește formația arădeană și al doilea iberic, după portughezul Jose Araujo. Tehnicianul a mai pregătit din postura de antrenor principal echipele feminine Universidad de Salamanca (Spania în perioada 2009-2014), Solna Vikings (Suedia) și U.M.F Skallagrimur Borgarnes (Islanda).

“Sunt foarte fericit să vin la Arad. Mi-a fost încredinţat un proiect frumos și interesant. Când am primit apelul domnului președinte Marcel Urban, nu aveam nicio îndoială să accept oferta. Întotdeauna am simțit un mare interes din partea Aradului. Am avut şi în trecut mai multe oferte, iar de această dată, ambele părți au ajuns la un acord.

Am norocul să o cunosc pe Marta Fodor, cu care am lucrat la Alba Iulia. Ea îmi va ușura adaptarea. Vreau să văd puţin la lucru echipa înainte de a face o evaluare. Voi profita de pauza care există pentru meciurile echipei naționale pentru a identifica punctele slabe și punctele forte ale lotului. Va fi un moment bun pentru ca jucătoarele să se adapteze la filozofia mea de joc,“ ne-a declarat Manuel Rodriguez.

Noul antrenor principal de la FCC Baschet Arad şi-a făcut o caracterizare a filozofiei sale:

“Mentalitatea şi personalitatea antrenorului se reflectă în apărare, precum și spiritul grupului în ceea ce privește munca colectivă. Pe partea defensivă, antrenorul are o mai mare responsabilitate, deoarece este locul în care echipa trebuie să funcționeze mai bine. Dacă apărarea este bună, atacul va fi mai bun. Dar nu mă consider un antrenor defensiv. Cred că atacul începe de la apărare. Cu cât dominăm mai mult în apărare, ne va fi mai ușor să jucăm în atac, cu tranziții rapide,” a rezumat antrenorul galben-albastrelor.

Manuel Rodriguez va debuta oficial pe banca tehnică a Aradului abia pe 24 noiembrie, în deplasarea de la KSE Târgu Secuiesc. (baschetarad.ro)