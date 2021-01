Please follow and like us:

Marius Copil îşi prezintă pe site-ul personal planurile pentru 2021, dar pe de altă parte şi-a făcut şi un bilanţ al anului trecut, notabil mai mult pe plan familial. Tenismenul arădean are planuri mari încă din această iarnă, când vrea să se califice pe tabloul principal al Australian Open şi apoi să urce spectaculos în clasamentul ATP, pentru a reuşi calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mai jos aveţi impresiile lui Copil, la început de an:

„Un an diferit din toate punctele de vedere pentru mine și pentru mulți dinte voi. Am fost obligați să ne adaptăm, să ne reogranizăm, să ne reinventăm și cel mai important, să supraviețuim, atat social cât și profesional. Din punct de vedere profesional, am avut parte de cel mai rău an. Am participat la patru turnee tot anul și am câștigat doar două meciuri. In primăvară, ma gândisem să renunț la tenis, ceea ce am și făcut pentru câteva luni, însă dorul de a fi pe teren a fost prea mare. Când m-am reapucat am suferit o mică accidentare (ruptură miofibrilară la gamba dreaptă), ce a atras o nouă pauză. Anul acesta am terminat contractul cu Tecnifibre după o durata de 8 ani și cu Lacoste după 2 ani. Le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Tot anul acesta am semnat cu C.S. Dinamo și voi fi legitimat la clubul lor. De la 1 Ianuarie, voi începe colaborarea cu Head. Am simțit nevoia de a schimba racheta, iar în privința echipamenului am decis să nu inchei încă nici un contract. Țin să le mulțumesc sponsorilor și partenerilor care îmi sunt alături de foarte mult timp: Banca Eric Sturdza și Déesse. De asemenea, au fost alaturi de mine în această perioadă BMW Group România, Huawei România și Sports Festival.

Un sfârșit și un nou început

În martie am încheiat colaborarea cu Andrei Pavel, iar la sfârșitul lunii septembrie am început antrenamentele cu dl. Razvan Itu. Pentru pregătirea fizică si îmi este alături Lucian Nicolescu, iar pentru recuperare, Cristi Drăghiceanu împreună cu Lucian Nicolescu. Pe plan personal a fost un an extraordinar. Am devenit tată și soț. Eu cu Ramona am devenit părinții lui Arthur pe 7 Februarie. Am avut ocazia de a petrece aproape un an de zile acasă și șansa de a îl vedea zi de zi crescând, bucurându-mă de fiecare clipă petrecută cu familia. Programul de turnee este mai greu de realizat pentru că sunt puține turnee anunțate, iar clasamentul îmi face planificarea mai dificilă.

Calendar Turnee

10 Ianuarie – Calificări Australian Open în Doha

Varianta 1

8 Februarie – Australian Open

21 Februarie – Montpellier calificări

27 Februarie – Rotterdam calificări

6 Martie – Doha calificări

12 Martie Dubai calificări

Varianta 2

18 Ianuarie – Istanbul Challenger calificări

25 Ianuarie – Quimper sau Antalya

1 Februarie – Orléans sau Antalya 2

8 Februarie – pauză

15 Februarie – Biella

Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți și mă susțineți necondiționat! Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și un an 2021 cât mai bun!”