Real Madrid va incepe sezonul de Primera fara Cristiano Ronaldo. Portughezul, eliminat in meciul tur din Supercupa Spaniei castigat de Albi pe terenul Barçei, duminica (3-1), a fost suspendat cinci meciuri de comisia de disciplina a Federatiei spaniole. Dupa ce a fost eliminat dupa ce a simulat in careu, Cristiano Ronaldo l-a impins pe arbitrul meciului, […]

In conflict cu propriul club, mijlocasul lui Liverpool, Philippe Coutinho, nu a fost convocat pentru deplasarea de la Hoffenheim, de marti, din play-off-ul Ligii Campionilor. Internationalul brazilian de 25 de ani nu a jucat nici in meciul de campionat cu Watford (3-3), de sambata, din cauza unei accidentari la spate. Vineri, Coutinho a notificat conducerea […]

Accidentat in victoria de duminica in meciul amical cu AS Roma (scor 4-1), atacantul suedez de la Celta Vigo, John Guidetti, si-a rupt clavicula si va fi indisponibil cel putin o luna si jumatate. Antrenorul de la Vigo, Juan Carlos Unzué, a precizat intr-o conferinta de presa ca Guidetti va absenta de pe teren timp […]