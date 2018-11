MODA PENTRU BARBATI: Ce trenduri aduce anul 2019?

Sa respecte si sa urmeze toate trend-urile in materie de vestimentatie, este ceva usor de realizat pentru reprezentatele sexului frumos. Cu toate acestea, multi barbati acorda o atentie deosebita garderobei si stilului personal. Sa te imbraci cu bun gust si sa pastrezi o linie a trend-urilor actuale a fost mereu o dovada de stil, iar astazi aceasta regula inca este urmata de cei pentru care imaginea conteaza cu desavarsire. Prin urmare, multi dintre barbati sunt interesati de moda, schimbarile trend-ului si valul noului sezon.

Vei gasi mai departe cateva indicii legate de ce aduce noul an, in materie de fashion si vestimentatie, in randul barbatilor.

Practic si comod, pe primul loc

Atat la nivel de croieli, cat si texturi, stilul practic se pastreaza pe pozitie si, sezonul care vine, ofera o variatie de potriviri intre elementele unei tinute. Poti creea un tot unitar placut, cu ajutorul hainelor casual, combinate cu elemente office, elegante si puternice in culori. Paltonul il vei putea purta cu o camasa lejera, peste care sa adaugi un pulover moale, comod. In materie de incaltaminte, apeleaza cu incredere la ghetele clasice, din piele, usor de asortat oricarei combinatii vestimentare, fie ea lejera sau stilata, plina de eleganta. Mizeaza pe texturi simple, o paleta de culori pamantii si pune accent pe comoditate,in obtinerea unei tinute cat mai practice. Asemenea trend-urilor pentru femei, layer-ul este mai in voga ca oricand, asa ca poti experimenta prin suprapunerea mai multor texturi, culori sau forme. Magazinul online www.bman.ro prezinta noile colectii pentru barbati, inspirate din tendinte londoneze, pentru un stil atat elegant, cat si casual-smart, minimalist.

Retro si nostalgic

Acestea sunt caracteristicile unei imagini a compozitiei vestimentare purtate de barbatul elegant, care adopta un stil fascinant, chic si in texturi interesante. Retro nu se va demoda niciodata, insa aduce an de an elemente specifice, imprumutand tot mai mult din modernism, asemanandu-se usor cu stilul casual si modern, cu mai multa atentie la detalii. Aici intra articolele in nuante simple, imprimeurile in carouri si raiatul, care domina succesiv, spre deosebire de jeans.

Nuante pastelate

Culorile pastel se regasesc pe podiumurile modei, atat pentru barbati, cat si in colectiile dedicate femeilor. Privite ca pe niste culori sensibile, fara puterea de a energiza o tinuta, pastelurile intra in top-ul celor mai noi trend-uri de anul acesta si sunt alcatuite din bej, tonuri de gri, roz deschis, kaki si marouri. Print-urile, emblemele si hainele accesorizate merita atentie in aceasta tendinta, cu unele completari masculine.

Clasic cu o tenta moderna

Atat pentru tinerii intelectuali, cat si pentru barbati ajunsi in floarea maturitatii, stilul clasic cu tente moderne si minimaliste a luat amploare datorita comoditatii si versatilitatii cu care se prezinta. De data aceasta, designerii apeleaza la o paleta cromatica unisex, iar costumele, camasile si pantalonii pastreaza nuantele fiecarui element in parte, asortandu-se aproape abuziv si contopindu-se in aceeasi culoare, cu nuante diferite.

Daca te prezinti pasionat de moda si iti place sa fii mereu in trend, indiferent de cat de mult timp iti ocupa munca si viata sociala, in calitate de barbat, este important sa te ghidezi dupa trend-urile actuale si sa iti compui un stil propriu, original, cu ajutorul detaliilor picante ale modei.