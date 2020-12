Please follow and like us:

O femeie de 90 de ani din Irlanda de Nord a devenit prima persoană din lume care a primit vaccinul Pfizer / BioNTech Covid în afara condițiilor de încercare – marcând începutul programului de vaccinare în masă din Marea Britanie.

Margaret Keenan, de la Enniskillen, a declarat că se simte „atât de privilegiată” de a primi vaccinul la Spitalul Universitar din Coventry. Huburile din Marea Britanie vor vaccina persoane de peste 80 de ani și unii angajați din domeniul sănătății și îngrijirii. (bbc)



90-year-old Margaret Keenan is the first to receive the Pfizer/BioNTech vaccine, administered by Matron May Parsons, as UK's mass vaccination programme begins https://t.co/3eBGv3RUsU pic.twitter.com/ltWAL8uDmr

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 8, 2020