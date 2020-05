Program cazier judiciar

Please follow and like us:

Din data de 18 mai 2010, având în vedere încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă, programul ghișeelor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală de la sediul I.P.J. Arad și sediile polițiilor orașelor CHIȘINEU-CRIS, CURTICI, INEU,

LIPOVA, NĂDLAC, PECICA, SEBIȘ și SÂNTANA se va relua conform tabelului anexat.

Cererile de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și de integritate comportamentală pot fi trimise pe adresa de email c az i e r @ ar .p ol i ti ar oman a.r o ( , p e fax la numărul 0257/207.118, sau depuse personal, la ghișeu.

Cetățenii care solicită personal eliberarea cazierului sau a certificatului de integritate comportamentală vor respecta obligatoriu următoarele măsuri de protecție sanitară :

– purtarea măștii de protecție de către petenți;

– păstrarea distanței de siguranță;

– dezinfectarea mâinilor.

Pentru evitarea producerii aglomerației, recomandăm cetățenilor să se prezinte la ghișeu conform programului cu C ER ER I LE de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau integritate comportamentală G A TA C O M P LETA TE .

AT EN Ț I E Persoanele care solicită obținerea certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc., la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) pot solicita acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală , î n ba z a c ons i m ț ăm ânt ul ui e x p r e s al p e r s oane i p e nt r u c a r e s e e f e c t ue az ă v e r i f i c ăr i s p e c i f i c e .

BIROUL DE PRESĂ

0758/882.006;

0748/199.016