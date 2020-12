Please follow and like us:

Anul 2020 a marcat revenirea UTA-ei pe prima scenă după mai bine de un deceniu. A mai rămas puțin până la sfârșitul unui an care a strâns multe întrebări din partea suporterilor utiști. Despre tot ce s-a întâmplat și despre planurile de viitor, cei de la site-ul oficial al clubului, uta-arad.ro, au vorbit cu Alexandru Meszar, coordonatorul clubului roș-alb.

– Domnule Meszar, cum arată o analiză a UTA-ei pentru anul 2020?

– Din punct de vedere sportiv, este un an de referință pentru UTA, cu o promovare de foarte mult timp dorită de noi și de toți arădenii. Logistic, organizatoric și financiar, a fost un an foarte greu, având în vedere contextul pandemic actual. A fost greu să ne adaptăm și să trecem peste toate obstacolele care – – și cele financiare – au apărut din această pandemie.

– În contextul pandemic, care a fost elementul care a influențat cel mai mult evoluția echipei? Atât din punct de vedere sportiv, cât și logistic sau financiar?

– Cea mai mare problemă a fost lipsa spectatorilor la meciurile noastre de acasă. Acest lucru s-a reflectat și în rezultatele echipei din play-off-ul ligii a doua, dar și acum, în Liga I. Am reușit să câștigăm doar un singur meci pe teren propriu. Acest aspect a influențat și financiar clubul, deoarece nu ne-am putut bucura de încasările meciurilor organizate acasă. Atât pe ”Motorul” cât și pe noul stadion ”Francisc Neuman”.

– O întrebare sugerată de fani, de presă: v-ați gândit – sau se gândește clubul – la o eventuală schimbare de staff, de antrenor, având în vedere că ultimele rezultate nu au fost cele dorite?

– O asemenea analiza nu se face după un joc sau după trei jocuri, se face după o perioadă mai lungă. Noi suntem și am fost în obiectiv. Am promovat, suntem foarte mulțumiți de staff-ul tehnic condus de Laszlo Balint și de munca depusă de impresarul Bogdan Apostu. Nu am avut niciodată gânduri de a ne despărți. Am plecat la un drum împreună, am trecut peste multe obstacole împreună, am promovat în Liga I, obiectivul este menținerea, într-un an special, având în vedere și contextul pandemic, fără perioadă de pregătire între sezoane, fără timp de a căuta jucători. Între Liga II și Liga I am avut la dispoziție doar zece zile de a face echipă și să ne organizăm. Acum vom avea, la fel, doar câteva zile între tur și retur. Nu se pune problema schimbării staff-ului. Clubul UTA nu schimbă antrenorii cum o fac alte echipe, noi construim, acordăm timp și avem răbdare. Continuitatea la noi este tradiție.

– O altă întrebare des vehiculată de publicul arădean: sunt probleme financiare la club?

– Putem spune că din luna august, când a început sezonul de Liga I, am reușit să avem salariile plătite în ziua stabilită, de fiecare dată, iar primele de joc la fel. Deci conducerea și-a făcut treaba, staff-ul și jucătorii, la fel, și-au făcut treaba, au fost condiții propice performanței. Și din aceste motive putem spune că ne aflăm într-o zonă liniștită a clasamentului.

– Cum decurge relația cu Primăria Municipiului Arad?

– Avem o relație normală, bună. Primăria rămâne în continuare cel mai important partener al nostru. Primăria nu mai asigură 90 la sută din bugetul clubului. Promovând în Liga I, cheltuielile s-au majorat cu 150 la sută, iar finanțarea de la Primărie s-a înjumătățit, din cauza crizei financiare și medicale. Dorim ca în anul 2021 să obținem o finanțare minim echivalentă anilor precedenți, când am evoluat în Liga II. Ca să ajungem la un parteneriat în care bugetul clubului va fi susținut de 50 la sută de Primărie, adică de comunitate. Mulțumim pe această cale Primăriei, care rămâne constant lângă echipă. Mulțumim și pentru că am ajuns acasă, jucăm pe arena Francisc Neuman. Este o arenă foarte frumoasă, dar mai trebuie să reglăm unele lucruri. Nu este încă sută la sută funcțională. Nu avem stabilit cu Primăria sistemul de lucru, nu știm exact cine de ce e responsabil. Vom regla și acest aspect în viitorul apropiat. Noi, pe cont propriu, am început să îmbunătățim condițiile de la stadion, am amenajat și am echipat o sală de forță pentru echipă, am creat un spațiu de refacere pentru jucători, cu acel jacuzzi de care a scris presa, adus din SUA, am amenajat o spălătorie, un studio TV. Au fost niște eforturi financiare, ne bucurăm că am reușit să le rezolvăm. Mai avem de lucru, trebuie să vedem cum punem sistemul de sonorizare la punct, să vedem cum va fi cu curățenia în tribune, un aspect foarte important pentru mine – spectatorul trebuie să aibă toate condițiile când vine la stadion. Din punct de vedere financiar, cea mai mare investiție pe care trebuie să o facem tot noi, clubul, este amenajarea lojelor. În primul an nu vor aduce profit, trebuie să acoperim cheltuilelile cu amenajarea. Dar merită investiția, pentru că, după amortizarea cheltuielilor, ne vom bucura și de profit.

– Vor fi transferuri?

– Bineînțeles. Chiar dacă perioada de transfeuri începe doar în 8 ianuarie, deja avem niște piste pe care mergem. Vor fi și plecări și veniri, undeva la cinci jucători vor pleca, vor veni patru sau cinci. Nume nu pot să dau până ce jucătorii nu semnează, așa e politica noastră. Iar despre cei care vor pleca, vreau să precizez că nu pleacă pentru că nu ar avea valoare. În afară de valoare și calitate, trebuie să joci într-un anumit sistem, să te adaptezi vestiarului. Poți să fii un jucător cu calități foarte bune, dar să nu satisfaci ce vrea UTA. Dorim să schimbăm puțin vestiarul, să provocăm mai multă concurență pe posturi. Cine va pleca, o face și poate pentru că nu a înțeles ce trebuie să mai ai în plus pentru a juca la UTA.

– Chiar dacă întrebarea nu e legată de fotbal, trebuie să o adresăm, având în vedere candidatura dumneavoastră la Primăria Municipiului Arad, apoi la funcția de viceprimar al Aradului. Ați renunțat. Puteți spune motivele? Ar fi însemnat altceva pentru UTA să fiți ales? Sau e mai bine așa pentru club?

– Acum pot vorbi, nu se mai consideră că sunt în campanie electorală. În campanie am încercat să evit aceste dialoguri. Am vrut să ajung într-o funcție în care să pot să schimb ceva vizavi de strategia orașului în mai multe aspecte, dar mai ales în sport. În calitate de consilier, nu puteam să fac acest lucru. O puteam face doar în calitate de primar sau viceprimar. Am renunțat din mai multe motive. Unul este că am promis că, în cazul în care nu sunt ales viceprimar, nu voi rămâne consilier. În al doilea rând, îmi place competiția, chiar și competițiile dure mă motivează, dar nu accept lipsa de fair-play. În al treilea rând, există o coaliție la nivel local, din care eu făceam parte, în care trebuie să votezi ca și partenerii. Eu nu pot să votez altfel decât gândesc. Așa este mai bine și pentru club

– Un mesaj de final de an? O dorință?

– Încep cu o dorință pentru anul 2021: îmi doresc spectatori pe stadion, cât mai repede și în număr cât mai mare! Înainte de a ura ”Sărbători fericite!”, transmit un mesaj din partea trio-ului Gyuszi Balint, Bogdan Apostu și Alexandru Meszar – deși Meszar nu este singur, are în spate o echipă -: UTA nu va retrograda! Promitem toți trei! Tuturor utiștilor – jucători, antrenori, angajați, sponsori, parteneri și nu în ultimul rând suporterilor le doresc sărbători liniștite și un an nou mult mai bun!