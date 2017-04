Rezerviștii militari din municipiul și județul Arad sunt invitați la o informare pe tema pensiilor

Kevin Durant nu si-a imaginat ca va reveni asa repede pe parchet. Dupa ce a aflat primul diagnostic (fractura de tibie), schimbat ulterior in entorsa, nu stat departe de parchet decat o luna. Golden State Warriors a anunta azi-noapte ca Durant va juca sambata in meciul contra lui New Orleans Pelicans, cu doar o saptamana […]

Campion olimpic cu Brazilia vara trecuta si international de tineret auriverde, fundasul central Luan (23 ani) a parasit Vasco de Gama pentru a semna un contract valabil pana pana in 2022 cu Palmeiras, campioana Braziliei en titre. Transferul este estimat la aproximativ 3 milioane de euro.

In lupta pentru mentinerea in Bundesliga, Hamburg va trebui sa se lipseasca timp de sase saptamani de serviciile mijlocasului international suedezs Albin Ekdal. Jucatorul in varsta de 27 de ani s-a accidentat in meciul pierdut de HSV in fata Borussiei Dortmund (scor 3-0).