ROMÂNIA OCUPĂ LOCUL 18 ÎN EUROPA DUPĂ NUMĂRUL AUTOTURISMELOR NOI ÎNMATRICULATE ÎN PRIMELE PATRU LUNI, CU 36.272 UNITĂȚI, ÎN CREȘTERE CU 25%

România ocupă locul 18 în Europa după numărul autoturismelor noi înmatriculate în primele patru luni ale anului, cu un total de 36.272 unităţi, în creştere cu 25,4% faţă de perioada similară din 2017, potrivit datelor ACAROM.

Topul ţărilor europene este condus de Germania cu un volum de 1,19 milioane autoturisme noi inmatriculate (+5%), urmată de Marea Britanie cu un volum de 886.400 autoturisme (-8,8%) şi de Italia cu 745.945 unităţi (+0,2%).

În ceea ce priveşte constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme inmatriculate in Europa in primele patru luni sunt reprezentate de grupul VW cu 1,359 milioane unitati, in crestere cu 7%, urmate de grupul PSA cu 913.622 unitati, in crestere cu 66.8% si de Grupul Renault cu 560.995 unitati, in crestere cu 4.6%.

Din volumul total al vânzărilor grupului francez, marca Dacia a reprezentat 175.880 unitati, o crestere de 18,2% fata de perioada similara din 2017.

Autoturismele marca Ford au totalizat pe primele patru luni un numar de 383.720 unitati noi inmatriculate, in scadere cu 1,2% fata de perioada similara din 2017.

La nivelul UE, înmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 9,6% in luna aprilie 2018 fata de aprilie 2017, la 1,30 milioane unitati.

Pe primele 4 luni ale anului, inmatricularile s-au majorat cu 2,7%, la 5,47 milioane unităţi, cele mai importante cinci piete fiind Spania (+12.3%), Marea Britanie (+10.4%), Franta (+9.0%), Germania (+8.0%) si Italia (+6.5 %),.

