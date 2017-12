Englezul nu a rezistat jumătate de sezon la echipa israeliană, venit în august cu rolul de consultant al managerului Jordi Cruyff. Clubul Maccabi Tel-Aviv a anunțat că Steve Mclaren nu mai face parte din staff-ul echipei, englezul a anunțat că are păreri diferite față de ceilalți membri ai staf-ului și a decis să părăsească echipa. […]

Fostul mare jucator al lui PSG sau AC Milan, George Weah, si-a realizat visul dupa retragerea din fotbal si a devenit joi presedintele Liberiei, o tara macinata de un lung razboi civil. In varsta de 51 de ani, fostul atacant a castigat turul doi al alegerilor cu 61,5% din voturi in fata adversarului sau, vicepresedintele […]

Ramas fara angajament dupa ce a fost demis de AC Milan, Vincenzo Montella revine pe banca. In cautarea unui nou antrenor dupa ce l-a dat afara pe Eduardo Berizzo, FC Sevilla a anuntat ca a ajuns la un acord cu tehnicianul italian pentru a antrena clubul andaluz. The post Acord de principiu cu Montella appeared […]

Swansea City a anuntat numele noului antrenor. Clubul galez a anuntat joi nominalizarea lui Carlos Carvalhal pentru a-l inlocui pe antrenorul-jucator Leon Britton, cel care asigura interimatul dupa despartirea de Paul Clement pe 20 decembrie. The post Carvalhal este noul antrenor al lui Swansea appeared first on Sportsin.