Secrete de stil: TOP 5 obiecte vestimentare pe care le poti purta indiferent de varsta!

Barbatii par mai putin interesati de fashion, dar, de fapt, ei sunt mereu la curent cu ce se poarta in materie de vestimentatie si accesorii. Nu o sa-i vezi, ce-i drept, stand si rasfoind reviste de moda si stil, dar au ei metodele lor de a fi mereu informati. S-ar putea sa fii uimita ca sotul sau iubitul tau stie care e culoarea anului 2019, dar tu sa ai dubii in privinta asta! E foarte bine, atat pentru femei , cat si pentru barbati sa arate bine, sa se ingrijeasca si sa aiba o atitudine care sa pluseze tinuta. Tinuta care, trebuie adaptata in functie de varsta!

Sunt insa, cateva obiecte vestimentare clasice, care pot fi purtate indiferent de varsta. Iata de ce ai nevoie in garderoba pentru a te imbraca simplu si elegant!

Camasa

Nu trebuie sa lipseasca din niciun dressing. Este un obiect vestimentar elegant, potrivit atat pentru femei, cat si pentru barbati. Merge de minune atat la blugi, cat si la pantaloni eleganti. In functie de culoare, material si imprimeu se poate purta inclusiv la pantaloni scurti. Una nu este niciodata de ajuns. Ar fi bine sa ai minim 10 camasi, in nuante si stiluri diferite. Stim ca timpul este putin si nici rabdarea nu este punctul forte pentru multi dintre voi , asa ca, barbatii pot cumpara camasi de aici fara sa mai umble prin zeci de magazine. Cateva clickuri si treaba e gata!

Pantalonii clasici

Fac parte din categoria obiectelor vestimentare care te scot din impas atunci cand nu stii cu ce sa te imbraci.

Daca sunt negri sau au o culoare neutra, atunci sunt si usor de asortat. O pereche de pantaloni crem/cafea cu lapte, o camasa alba si totul e rezolvat! La fel de bine merge si binecunoscuta combinatie alb-negru! Iar daca trebuie sa mergi intr-un loc elegant, schimbi pantofii si deja ai rezolvat o mica parte a problemei : “ nu stiu cu ce sa ma imbrac”. Ceva simplu si elegant poate fi mereu raspunsul corect.

Sacoul este prieten bun cu multe obiecte vestimentare! Bluza, maleta, camasa, tricou!

Asa ca, nu strica sa ai cateva sacouri in dulap. Alege culori diferite si nu le achizitiona doar pe cele elegante. Si sacourile casual au farmecul lor. Pot fi purtate cu succes la o pereche de blugi, iar cu pantofii potriviti, si un ceas pe masura, intregesc orice tinuta!

Tricoul alb

Este mai mult decat o moda. Reprezinta o necesitate in garderoba unei doamne, dar si in cea a unui domn. Nu tine loc de little black dress si nici de costum, dar are locul si valoarea lui.

Pantofii oxford

Potriviti atat pentru barbati cat si pentru femei. Ce-i drept, doamnele au o varietate mai larga de modele, dar nici domnii nu stau prost. In ultimii ani moda a schimbat tendinte si paleta de culori pentru barbati a suferit schimbari majore. Daca inainte se opta pentru negru,maro si cel mult albastru inchis, astazi se gasesc pantofi pentru barbati in toate culorile de la bleo si oranj pana la galben si mov.

Asadar, pentru o garderoba simpla si mereu la moda, incerca sa ai in dulap macar aceste 5 piese si vei avea mereu cu ce sa te imbraci cam la orice eveniment.