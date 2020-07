Simona Halep confirmă prezența la WTA Praga

Please follow and like us:

Please follow and like us:

”Salut pe toată lumea, aştept cu nerăbdare să particip la turneul din magnificul oraş Praga, să ne întâlnim în luna august”, a declarat Halep, dublă câştigătoare de Mare Şlem, la Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019.

@Wimbledon champion and world number 2️⃣ @Simona_Halep is looking forward to Prague Open 2020 and we are so looking forward to her tennis magic. 💛 pic.twitter.com/atkUfvfGz1

— Prague Open 2020 (@tennispragueopn) July 22, 2020