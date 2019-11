Târgul de Iarnă din Parcul Eminescu își deschide vineri porțile

Târgul de Iarnă, ediția 2019, va avea loc în perioada 22 noiembrie 2019 – 11 ianuarie 2020 și va fi organizat în Parcul Mihai Eminescu, unde vor fi pregătite, ca și în anii trecuți, căsuțe cu produse specifice sărbătorilor de iarnă, brazi de Crăciun și programe artistice diverse.

Organizatorii Târgului de Iarnă, Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad au decis ca și în acest an, târgul să fie amenajat în Parcul Mihai Eminescu, iar pe strada Romul Veliciu și în fața Palatului Administrativ vor fi montate decorațiuni specific sărbătorilor.

Ca în fiecare an, în fața Palatului Administrativ vor fi amplasați brazii de Crăciun care vor fi aduși din Munții Apuseni.

La Târgul de Iarnă, expozanții vor oferi vizitatorilor o gamă variată de produse precum decorațiuni de Crăciun, bijuterii, căni pictate manual, coronițe, ghirlande, globuri, obiecte specifice Crăciunului, realizate manual, precum și diverse specialități gastronomice: de la mezeluri locale, plăcintă întinsă, cozonaci, vin fiert și nu numai.

La Târgul de Iarnă, organizatorii au pregătit mai multe atracții pentru copii, căsuța lui Moș Crăciun, Atelierul lui Moș Crăciun, unde cei mici vor putea să picteze, să creeze diverse obiecte și să se joace, ateliere de povești.

Tot în zona destinată copiilor va fi amenajat un țarc unde vor fi aduse animale exotice.

Spectacole la târg. Nicole Cherry cântă în prima zi

Deschiderea oficială a târgului va avea loc vineri, 22 noiembrie 2019, la ora 18.00, pe scena din Parcul Eminescu, unde vor concerta Nova Band, Daniel Julean și Nicoleta Brola și Nicole Cherry.

Sâmbătă, 23 noiembrie 2019, de la ora 18.00, vor urca pe scenă Raul Nica, Monica Cojocaru și Ale&Fly.

Duminică, 23 noiembrie 2019, de la ora 18.00, sunt invitați să cânte Maria Szaniszlo, Mihai Henț și Didina Curea.

În perioada Târgului de Iarnă, în fiecare seară de luni până joi, școlile și grădinițele din municipiul și județul Arad vor putea să prezinte mici spectacole de colinde și nu numai.

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, programele artistice vor fi prezentate de artiști consacrați din județul Arad și din țară.

După deschiderea târgului, programul artistic va fi completat cu evenimentele tradiționale din perioada sărbătorilor: concertele dedicate Zilei Naționale a României, concertele prilejuite de aprinderea luminițelor în brazii de Crăciun și sosirea lui Moș Nicolae și concertele din ultima noapte a anului când va fi organizat Revelionul Popular.

Programul complet al evenimentelor care vor avea loc la Târgul de Iarnă va fi anunțat zilele viitoare.

Aprinderea iluminatului festiv

În aceeași seară în care se va deschide Târgul de Iarnă va avea loc și festivitatea de aprindere a iluminatului festiv al orașului.

Având în vedere că Municipiul Arad este primul oraș din România modernizat în totalitate cu iluminat Led și telemanagement la punctele de aprindere, de sărbătoarea Crăciunului orașul va fi împodobit cu peste un million de beculețe LED.

Zona centrală va fi și în acest an scăldată în lumină și culoare. Așa cum cere tradiția cu puțin timp înainte de venirea lui Moș Nicolae, pe platoul din fața Palatului Administrativ, în zona de festivități va fi montat bradul de Crăciun îmbracat în șiruri dinamice și globuri luminoase de diferite culori. În jurul rondului de flori, pe spațiul verde se vor monta Figurine 3D Con de brad, un Glob 3D și o structură luminoasă dinamică de tip Glob 3D Pixel LED. Bordura dintre etajele Palatului Administrativ va fi și ea împodobită cu cetină luminoasă, iar pe fațadă se vor realiza și în acest an mult îndrăgitele proiecții cu tematică specifică Sărbătorilor de Iarnă. Pe stâlpii, care realizează conturul platoului din fața Primăriei, se vor monta structuri luminoase de tip Candelabru. Noutatea acestui an o reprezintă structura 3D luminoasă: “I LOVE ARAD”, care se va regăsi în 5 puncte din oraș: pe platoul din fața Palatului Administrativ, în Piața Avram Iancu, în Parcul Mihai Eminescu, în sensul giratoriu de la UTA și în parcul Sf. Maria.

Intrarea pe strada Romul Veliciu dinspre bulevard va fi probabil și anul acesta unul dintre punctele de atracție din oraș mai ales pentru realizarea celor mai reușite fotografii, iar asta datorită figurinei 3D “2020” ce urmează să fie montată aici. Aceasta va continua cu un tunel luminos tip arcadă – dinamic din șiruri luminoase dinamice, până la Palatul Administrativ, iar până la intrarea din Parcul Mihai Eminescu se va realiza un tunelul luminos, tot din șiruri luminoase.

Intrarea la Târgul de Iarnă se va face printr-o poartă, reprezentând o figurină 3D a anului 2020. La intrarea în parc se va monta și un inger dinamic, identic cu cei care sunt pe strada Mețianu. Atât pe conturul parcului, cât și pe aleea principală se vor monta ghirlande luminoase, copacii vor fi îmbrăcați în șiruri luminoase și se vor monta sfere luminoase dinamice de diferite culori. În interiorul parcului va fi montat un brad dinamic cu stea, iar în zona Crucii Martirilor Unirii va fi amplasată o cupolă formată din șiruri luminoase. O cupolă similară va putea fi admirată și în Piața Avram Iancu.

Bulevardul Revoluției va fi traversat de banere în formă de îngeri și fulgi dinamici, iar între stâlpii din zona liniei de tramvai se vor monta perdele și țurțuri luminoși.

În fața Teatrului Clasic “Ioan Slavici”, în sensul giratoriu din Piața Podgoria și în cel din Subcetate, precum și la Patinoar va fi amplasat câte un brad dinamic cu stea. În plus pe conturul patinoarului se va monta cetină luminoasă.

Strada Mețianu va fi și în acest an decorată cu 5 îngeri luminoși. Cele două pergole din Parcul Pădurice vor fi împodobite cu figurine “Star 3 Clopoței “ și perdele luminoase, iar deasupra vor fi montate plase luminoase.

Și Aleea Borsec și Parcul Sf. Ana îmbracă straie de sărbătoare. Operatorul care asigură iluminatul festiv din municipiu a propus pentru această zonă 3 figurine 3D, șiruri luminoase în copaci și se va monta o figurină 3D “2020” și arcade.

În celelalte zone ale municipiului se vor monta steluțe și bannere suspendate cu mesajul “ Sărbători fericite !”, nu vor lipsi figurinele 3D și șirurile luminoase cu Flash și SnowFall din copaci.

Primăria Municipiului Arad este dispusă să plătească pentru iluminatul festiv din acest an aproximativ 155.000 de euro cu TVA.