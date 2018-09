Tips & Tricks pentru elevii constiinciosi

Curand incepe noul an scolar si iti doresti sa ai performante mai bune ca pana acum? Ai vrea sa te pregatesti din timp pentru examene, insa nu stii cum sa iti valorifici mai bine timpul? Este foarte important sa te organizezi si sa iti creezi un sistem propriu pentru a invata, astfel incat sa intelegi informatiile pe care trebuie sa le acumulezi, fara a incerca sa memorezi pe de rost lectiile. Astfel, vei avea o rata de succes mai mare, efortul fiind mai mic. Foloseste-te de fiecare oportunitate pe care o ai pentru a-ti folosi cunostintele, dobandind unele noi prin schimb de experienta si discutii cu oameni cat mai diferiti.

Amenajarea unei camere pentru studiu

Camera in care studiezi trebuie, in primul rand, sa fie mereu aerisita si luminoasa. Spatiul si atmosfera conteaza foarte mult, deoarece impreuna creaza un mediu de lucru care trebuie sa iti sporeasca puterea de concentrare. Incearca sa mentii o curatenie constanta, fiind mereu organizat, evitand crearea unui haos. Prin mentinerea unui echilibru vizual, vei observa intr-un timp foarte scurt ca vei deveni din ce in ce mai greu de distras, focusandu-te mult mai bine si usor la ceea ce ai de facut.

Este recomandat ca lumina pe care o folosesti atunci cand studiezi sa fie naturala, insa de multe ori, acest lucru nu este posibil. O sursa alternativa perfecta pentru birou este o lampa cu LED.

Daca simti nevoia sa schimbi putin decorul, insa nu poti sa studiezi afara in natura, amenajeaza-ti un spatiu special. Cand volumul de informatii este foarte mare si ai nevoie de mult timp pentru a studia, scaunul si biroul pot deveni destul de incomode. Gaseste-ti o pozitie cat mai confortabila pe un fotoliu sau pe pat, gasindu-ti locul care sa te ajute sa iti mentii concentrarea pentru a-ti continua studiul. Alege surse de iluminare artificiala, pentru a evita sa iti suprasoliciti vederea, oriunde si oricum ai sta.

Ocazional, organizeaza cu prietenii sau colegii tai intalniri de studiu, in care sa va ajuati reciproc, folosindu-va de timpul petrecut impreuna pentru a dezbate subiecte din materie. Comunicare este esentiala atunci cand trebuie sa inveti lucruri noi, insa la fel de important este si studiul individual. Fii moderat si gestioneaza-ti timpul pentru ca programul pe care il ai sa te avantajeze in realizarea scopurilor tale.

Organizarea informatiilor

Este recomandat, ca fiecare lectie din programa sa fie invatata in perioada cand este predata. Cu toate acestea, inspre sfarsitul semestrului, recapitularea tuturor cursurilor poate sa fie extrem de solicitanta, chiar daca ai parcurs fiecare tema la momentul potrivit. Pentru a-ti usura munca, creaza-ti un sistem propriu prin care sa iti faci rezumate si notite, inca de la prima lectie. Astfel, vei fi pregatit din timp pentru perioada examenelor. Apeleaza la biletele, scheme, grafice, culori si post-it-uri, structureaza-ti materia si divizeaza-o astfel incat sa poti parcurge lectiile mai usor.

Incearca sa nu lasi pentru ultima suta de metrii, axandu-te pe intelegerea temelor si lectiilor, prioritizand activitatile educationale. Astfel, in perioada examenelor, vei evita suprasolicitarea fizica si psihica, dar si stresul pe care il poate provoca un volum foarte mare de informatie ce trebuie parcurs intr-un timp foarte scurt. Totodata, dedicandu-te scolii inca din primele zile ale semestrului, vei putea avea discutii constructive cu profesorii, creandu-ti o relatie care iti poate aduce mai multe beneficii, ca rezultat al muncii si dedicarii tale. Nu incerca sa obtii favoritisme, concentrandu-te pe dezvoltarea ta si pe deprinderea a cat mai multe cunostinte, pentru viitorul tau.

Este foarte important sa te ocupi de indatoririle pe care le ai ca elev, preocupandu-te de scoala si de acumularea a cat mai multe informatii utile, constant. Cu toate acestea, nu uita ca ocazional, corpul si mintea ta au nevoie de o pauza, pentru a se regenera. Astfel, incearca sa gasesti un echilibru pe care sa il si mentii, intre viata de elev silitor si timpul liber pe care il ai.