TOPul cautarilor globale in Google in 2019 – Cum arata lumea prin filtrul motorului de cautare?

Liderul in domeniul motoarelor de cautare, Google, a facut publice cele mai cautate expresii, cuvinte si subiecte din anul 2019. Datele au fost obtinute din Google Trends, un serviciu care inregistreaza volumul de cautari atat la nivel global, cat si regional, dar si prin intermediul altor instrumente ce fac posibila o clasificare cat mai exacta. Astfel, rezultatele se bazeaza pe termenii cautati ce au avut cresteri semnificative fata de anul precedent. Din lista au fost eliminate informatiile fara relevanta, dar si repetitiile.

Acest top cuprinde numeroase arii de interes pentru utilizatori, cuvintele fiind grupate pe categorii precum: stiri, actori, muzica, filme, persoane, etc. Este interesant de observat care au fost preocuparile celor care utilizeaza Google, care sunt intrebarile la care oamenii au cautat raspunsuri si ce subiecte starnesc curiozitatea in intreaga lume.

Descopera cum arata clasamentul cautarilor la nivel mondial pe categorii

Cautari

India vs South Africa Cameron Boyce Copa America Bangladesh vs India iPhone 11 Game of Thrones Avengers: Endgame Joker Notre Dame ICC Cricket World Cup

Stiri

Copa America Notre Dame ICC Cricket World Cup Hurricane Dorian Rugby World Cup Sri Lanka Area 51 India election results 台風 19 号 (Typhoon Hagibis) Fall of Berlin Wall

Incendiul de la Notre Dame, care a avut loc pe 15 aprilie 2019, a socat intreaga lume, cladirea fiind un simbol al arhitecturii gotice, a carei constructie a inceput in 1163. Uraganul Dorian, care a creat dezastru in Bahamas, fiind considerat cea mai puternica furtuna care s-a inregistrat vreodata in aceasta zona, se afla si el pe lista celor mai cautate stiri din acest an.

Persoane

Antonio Brown Neymar James Charles Jussie Smollett Kevin Hart Billie Eilish Greta Thunberg R. Kelly Joaquin Phoenix Jordyn Woods

Din aceasta categorie nu lipsesc Greta Thunberg, o activista suedeza de doar 16 ani, care a fost desemnata “Persoana anului 2019” de catre revista Time; Joaquin Phoenix, actorul care interpreteaza personajul principal in mult asteptatul film “Joker”; R. Kelly, cantaretul american care s-a confruntat cu numeroase acuzatii de abuz sexual, dar si Kevin Hart, cunoscutul comediant si actor ce a fost implicat intr-un accident rutier in acest an.

Actori

Jussie Smollett Kevin Hart Joaquin Phoenix Keanu Reeves Lori Loughlin Lauren London Rami Malek 沢尻 エリカ ( Erika Sawajiri) Brie Larson 新井 浩文 (Hirofumi Arai)

Atleti

Antonio Brown Neymar Bryce Harper David Ortiz Alex Morgan Andrew Luck Megan Rapinoe Iker Casillas Zion Wiliamson Ansu Fati

Decese

Cameron Boyce Nipsey Hussle Julen Karl Lagerfeld Emiliano Sala Jeffrey Epstein Gugu Liberato Niki Lauda Gabriel Diniz Shusma Swaraj

Filme

Avengers: Endgame Joker Captain Marvel Toy Story 4 Aquaman Once upon a time in Hollywood Frozen 2 Green Book The Lion King Aladdin

Din acest top nu puteau lipsi filme precum Avengers: Endgame, The Lion King, Joker sau Captain Marvel, pelicule ce au fost asteptate indelung de catre fani.

Melodii

Old Town Road 7 rings Shallow Señorita Memories Into the unknown A whole new world Sunflower Sexy lady Bad guy

Show-uri TV

Game of Thrones Stranger Things Chernobyl When they see us The umbrella Academy The Mandalorian बालवीर ( Baal Veer) Euphoria मोटू पतलू (Motu Patlu) Dead to me

Analiza Google (mondiala, dar si locala) reprezinta, pentru cei care lucreaza in mediul online, un instrument extrem de important, dupa cum afirma specialistii din agentia SEO Cupcake. Aceasta este folosita pentru a spori calitatea optimizarilor atat on-site, cat si off-site, ceea ce duce la un upgrade al platformelor web. Imbunatatirea aduce beneficii utilizatorilor, printr-un continut mai usor de parcurs, ce are multa valoare informationala si care raspunde exact nevoilor si intrebarilor pe care acestia le au.

Rezultatele reflecta destul de exact interesele oamenilor la nivel global, dar si subiectele spre care acestia si-au indreptat atentia in anul 2019, avand in vedere ca Google este cel mai popular motor de cautare din lume. Topul cautarilor poate fi captivant de urmarit si la nivel sociologic, din motivele prezentate mai sus.

Sursa foto: Shutterstock.com