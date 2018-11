Vrei sa iti construiesti o casa? Iata cateva sfaturi pentru a NU cheltui mai mult decat este necesar !

Construirea unui camin, a unei locuinte pe care sa o numesti acasa, implica o investitie si o cheltuiala destul de mare, mai ales daca iti doresti un spatiu primitor, ideal pentru tine si familia ta. Compromisurile nu sunt o solutie eficienta in acest moment, mai ales ca o casa presupune un nivel de stabilitate si de siguranta atat pentru tine, cat si pentru cei dragi tie. Insa, ceea ce poti face, astfel incat sa nu depasesti bugetul initial sau cel pe care ti-ai propus sa il cheltuiesti pentru acest pas important din viata ta este sa fii atent la anumite detalii si sa pui in balanta toate optiunile.

Iata cateva sfaturi de care ar trebui sa tii cont daca iti doresti sa nu faci cheltuieli in plus!

O casa cu etaj va implica mai putine costuri administrative

Din punctul de vedere al constructiei, limitele exterioare precum fundatia si acoperisul unei case implica cele mai mari costuri, intrucat acestea ar trebui sa fie cele mai stabile si solide, astfel incat sa sustina intreaga cladire (fundatia) si sa ofere izolare si protectie termina (acoperisul). Optand pentru o casa cu etaj, costurile ce tin de aceste doua aspecte vor fi mult mai reduse decat in cazul unei constructii pe un singur nivel, dar care ocupa o suprafata de teren mult mai mare. Daca acest motiv ti se pare a fi unul destul de pertinent, intra si vezi proiectele de casa cu etaj, alegand structura care iti place cel mai mult sau care se potriveste nevoilor si cerintelor tale.

Limiteaza-te la un plan arhitectural personalizat si nu incepe ridicarea unei constructii mult prea mari

La fel de important este sa iti cunosti nevoile, iar in functie de acestea sa dispui bugetul pe care il ai la dispozitie. Multe dintre persoanele care aleg sa isi construiasca o casa, nu se gandesc la o modalitatea practica, punand idealurile si dorintele mai presus de eforturile financiare si de suma de bani pe care o au, ajungand sa isi construiasca cladiri mult prea mari. Aceasta decizie este una destul de importanta si trebuie sa o analizezi indelung, pentru a lua cea mai buna hotarare. Nu te gandi doar la prezent, ci in perspectiva, la viitor, atunci cand vei intemeia o familie si vei avea copii si alege un plan arhitectural pe masura asteptarilor tale. Daca nu stii inspre ce directie sa mergi, aici gasesti proiecte de casa cu 3 dormitoare si 2 bai, ce reprezinta o varianta mai mult decat suficienta si eficienta pentru o familie moderna si relativ numeroasa.

Fii atent la preturi, insa alege tot timpul calitatea

Chiar daca nu vrei sa cheltuiesti foarte multi bani in ceea ce priveste construirea unei case si dotarea acesteia cu tot ceea ce implica, ar trebui sa pui in balanta atat preturile pietii, cat si calitatea produselor pe care urmeaza sa le utilizezi. Spre exemplu, materialele de finisaj ar trebui sa aiba o calitate superioara, astfel incat sa nu intampini probleme pe viitor, fiind nevoit sa le inlocuiesti, insemnand o cheltuiala in plus. Ferestrele, usile, atat cele din exterior, cat si cele din interior, precum si parchetul ar trebui sa fie de cea mai buna calitate pentru a iti oferi confortul de care ai nevoie.

Simplitatea inseamna eleganta, asadar nu te incurca de detalii inutile

In ceea ce priveste alegerea elementelor de finisaj ( acoperis, fatada, etc), nu uita ca elementele simple, dar alese cu bun gust vor impresiona intotdeauna. Cu atat mai mult cu cat realizarea lor te vor costa mai putin din punct de vedere financiar, vei obtine pe langa acest avantaj si o locuinta aspectuasa si impresionanta din punct de vedere vizual.

Acestea sunt cele mai importante sfaturi de care ar trebui sa tii cont atunci cand iti construiesti o casa, fara sa faci investitii care nu sunt neaparat necesare sau care nu aduc un plus de confort.