Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 3,1%, în primele șapte luni

Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consumul privat, a marcat în primele şapte luni ale anului o creştere de 3,1% ca serie brută, faţă de perioada similară a anului trecut, pe fondul creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare cu 5,8% şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate cu 3,7%.

În aceeaşi perioadă vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut 0,7%, arată datele transmise joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În luna iulie, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut cu 5,3%, serie brută, comparativ cu luna iulie 2024, ca urmare a creşterilor înregistrate la vânzările carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (plus 11,5%), vânzările de produse nealimentare (plus 5,4%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (plus 1,8%).

Raportat la luna iunie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut, pe ansamblu, cu 7,1%, serie brută, comparativ cu luna precedentă. Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate s-a majorat cu 10,7%, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au înregistrat un plus de 6,3%, în timp ce vânzările de produse nealimentare s-au majorat cu 6,1%, scrie zf.ro.