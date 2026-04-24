Două persoane înjunghiate în Golders Green, nordul Londrei

29 aprilie 2026

Două persoane au fost înjunghiate miercuri în zona Golders Green din nordul Londrei, a anunțat un grup evreiesc de securitate comunitară.

Potrivit martorilor, un bărbat înarmat cu un cuțit a alergat pe strada principală și a încercat să înjunghie persoane de etnie evreiască.

Shomrim, organizația de securitate a comunității evreiești, a intervenit imediat, a reținut suspectul și a alertat poliția. La sosirea ofițerilor, bărbatul a fost electroșocat cu un Taser și arestat.

Victimele primesc îngrijiri medicale de la serviciul de ambulanță Hatzola.

Incidentul are loc la scurt timp după ce ambulanțele Hatzola au fost incendiate în aceeași zonă, luna trecută.

Poliția Metropolitană confirmă ancheta, dar nu a oferit deocamdată detalii suplimentare despre starea victimelor sau motivația atacului.

