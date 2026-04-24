Prețul petrolului sare la 115 dolari pe baril după rapoarte despre o blocadă „extinsă” a Iranului

Prețul petrolului a crescut brusc miercuri, ajungând la aproximativ 115 dolari pe baril (Brent crude), după informații potrivit cărora administrația Trump pregătește o blocadă extinsă a porturilor iraniene.

Prețul a urcat de la puțin peste 110 dolari marți seară.

Creșterea vine în contextul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, care a dus la închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz – o rută vitală prin care trece circa 20% din petrolul și gazele naturale lichide ale lumii.

Potrivit Wall Street Journal, președintele Donald Trump a cerut consilierilor să pregătească prelungirea blocadei pentru a forța Iranul să accepte un acord și a strânge și mai mult economia țării. Trump a scris pe Truth Social că Iranul „trebuie să devină inteligent cât mai curând” și să semneze un acord.

Iranul a răspuns că va continua să perturbe traficul prin strâmtoare și susține că poate rezista blocadei folosind rute alternative de comerț.