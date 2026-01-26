Tentativă de braconaj cinegetic, depistați în flagrant delict la Petriș

Please follow and like us:
La data de 24 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Secției 8 Rurală Săvârșin au depistat pe raza fondului cinegetic 68-Petriș, doi bărbați, de 29 respectiv 38 de ani, ambii din Petriș, care aveau asupra lor o armă de vânătoare calibrul 30-06, 4 cartușe nepercutate, același calibru, precum și un dispozitiv pentru vedere nocturnă cu termoviziune, fără a fi înscriși în cadrul vreunei autorizații de vânătoare.
Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză fiind întocmit un dosar penal, pentru tentativă la braconaj, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale, care se impun.
