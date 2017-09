Circuitul Cramelor din Podgoria Aradului începe la sfârșitul acestei săptămâni!

Andy Murray (30 ani, nr 2 ATP) nu a mai jucat nici un meci dupa infrangerea in sferturile de finala de la Wimbledon, in iulie, in fata lui Sam Querrey. Scotianul, cu probleme la sold, a ratat turneele americane. Insa absenta lui se va prelungi, Murray anuntand miercuri intr-un comunicat forfait-ul si pentru turneele asiatice […]

Diego Simeone este antrenorul lui Atletico de Madrid pana in 2020. Pe 25 iulie, media spaniola anunta prelungirea de contract, insa doar pana in 2019. Pe 21 mai, el declarase: «Raman». Antrenorul argentinian de 47 de ani este pe banca madrilenilor din decembrie 2011.