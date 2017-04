Horia Tecău este noul ambasador național al UNICEF în România

Carlo Ancelotti, aentrenorul lui Bayern Munchen, nu va putea conta pe serviciile lui Manuel Neuer in meciul de sambata (ora 19:30), cu Borussia Dortmund. Portarul german nu s-a refacut inca dupa operatia suferita la un picior saptamana trecuta. Thomas Müller a declarat si el forfait pentru acest meci, contand pentru etapa a 28-a din Bundesliga. […]

Kevin Durant nu si-a imaginat ca va reveni asa repede pe parchet. Dupa ce a aflat primul diagnostic (fractura de tibie), schimbat ulterior in entorsa, nu stat departe de parchet decat o luna. Golden State Warriors a anunta azi-noapte ca Durant va juca sambata in meciul contra lui New Orleans Pelicans, cu doar o saptamana […]