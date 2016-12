UNICEF aniversează 70 de ani de activitate desfăşurată necontenit în beneficiul celor mai vulnerabili copii din lume

Mustafi nu mai joaca acest an Fundasul central al lui Arsenal Londra, Skhodran Mustafi, s-a accidentat la coapsa in victoria inpotriva lui Stoke City (scor 3-1) si a fost inlocuit in minutul 25 a partidei. Potrivit antrenorului Arsène Wenger, el va absenta de pe teren trei saptamani, anul acesta fiind astfel incheiat pentru el. Mustafi va rata in acest fel meciurile cu […]

Zé Roberto si-a prelungit contractul cu Palmeiras, la 42 de ani Zé Roberto va implini 43 de ani in iulie anul viitor, dar v a fi inca jucator profesionist. Fostul international brazilian, campion cu Palmeiras, si-a prelungit pentru inca un an contractul cu echipa din Tara Cafelei, chiar daca presa braziliana vorbea despe retragerea lui.

Raheem Sterling este din nou apt de joc Accidentat la un genunchi in meciul contra lui Burnley in urma cu doua saptamani, Raheem Sterling a ratat meciurile cu Chelsea si Celtic. Insa atacantul international englez al Manchester City s-a antrenat din nou normal si este disponibil pentru Leicester, la fel Fabian Delph.

Valentin Eysseric nu va juca sase saptamani pentru Nisa Dupa ce a strans 14 meciuri jucate acest sezon de League 1 pentru Nisa, Valentin Eysseric va rata urmatoarele sase saptamani de campionat. Mijlocasul in varsta de 24 ani a fost victima unei entorse la genunchiul stang.

Sergio Conceiçao este noul antrenor al lui Nantes La o saptamana dupa despartirea de René Girard, FC Nantes are un nou antrenor. Acesta este portughezul Sergio Conceiçao. Acest lucru a fost anuntat de echipa aflata pe locul 19 in Ligue 1 intr-un comunicat postat pe site-ul de internet.Fostul international care a trecut pe la Porto, Lazio Roma sau Inter Milano, Conceiçao (42 ani) […]